Werk von Debussy im Mittelpunkt

Walldürn.Die Musikschule Walldürn veranstaltet wieder einen Themenabend. Am Donnerstag, 15. März, findet um 18.30 Uhr in der Aula der Konrad-von-Dürn Realschule um 18.30 Uhr ein Konzert zum Thema „Claude Debussy“ statt. Bereits in den vergangenen Jahren veranstaltete die Städtische Musikschule „Themenkonzerte“.

Musik und Vorträge

In dieser Konzertreihe wird auf das Schaffen eines bestimmten Komponisten beziehungsweise auf einen ausgewählten Themenbereich nicht nur musikalisch eingegangen. Neben den Vorträgen aus den Klassen von Bernhard Trabold (Gitarre), Elvira Jochim und Thomas Listl (beide Klavier), Jutta Pfeil (Violine), Susanne Wütschner (Blockflöte) Sandra Zaiser (Querflöte) und können Bilder und Zeichnungen der Klasse 4b der Grundschule Walldürn bewundert werden, die unter Anleitung von Rektorin Christina Scheuermann eigens zu jedem Beitrag dieses Abends gefertigt wurden.

Schüler treten auf

Ebenso darf man auf eine musikalische Aufführung von Katharina Schlenker mit der Klasse 3c der Grundschule Walldürn einstudiert wurde, gespannt sein. Eine Moderation wird dem Publikum mit kurzweiligen Erläuterungen die einzelnen Stücke sowie das Leben Debussys, dessen 100. Todestag sich am 25. März jährt, erläutern.