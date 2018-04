Werke von Udo Kaller zu sehen

Anzeige

Miltenberg.Eine Sonderausstellung „Die weiße Schale“ mit Werken von Udo Kaller wird im „Museum.Burg.Miltenberg“ vom 6. April bis 1. Juli gezeigt. Das Werk „Die weiße Schale“, die dem Bilderzyklus der neuen Sonderausstellung den Titel gibt, erinnert an ein typisch asiatisches Essgeschirr. Jedoch haben die Werke von Udo Kaller nur am Rande mit der asiatischen Kunst zu tun. Es geht vielmehr um die kleinen Dinge des Alltags, die Nebensächlichkeiten des Lebens. Der Bilderzyklus des in Gleiwitz/Oberschlesien geborenen Künstlers, zeigt unter anderem Schalen, Pinsel, Schachteln oder Blumen. Insgesamt entwickelte der Künstler seit 2012 für den Zyklus 166 Stillleben, wovon 44 ausgewählte Werke in der Sonderausstellung gezeigt werden.

Im Museum.Burg.Miltenberg können Besucher ab dem 6. April die facettenreichen Werke von Udo Kaller in der Ausstellung bestaunen. Die Klarheit der dargestellten Formen bietet einen interessanten Kontrast zu den oft abstrakten Werken der Dauerausstellung auf der Burg.