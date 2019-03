„Werte der Grundordnung der Maßstab“

34 Soldaten des Logistikbataillons 461 legten am Mittwoch das Feierliche Gelöbnis ab. Die Redner gingen auf die Besonderheit des Soldatenberufs ein und die Werte, die es zu verteidigten gilt.

Walldürn. Nach der Begrüßung durch Oberstleutnant Christoph Werle, Kommandeur des Logistikbataillons 461, sagte Landrat Dr. Achim Brötel, die Bundeswehr stehe nicht in der Tradition des Kriegsdienstes, sondern sei vielmehr eine ausgeprägte Friedensarmee. Deshalb seien alle Rekruten in erster Linie auch Staatsbürger in Uniform, die Menschenrechte leben, sie bewahren und wo nötig natürlich verteidigen würden.

Garant dafür sei die mit Abstand freiheitlichste Verfassung, die es in der gesamten deutschen Geschichte jemals gegeben habe. Die Bundesrepublik Deutschland sei heute ein Rechtsstaat, der die Menschenrechte achte, und ein Sozialstaat, der die Schwachen schütze. Dies sei das Deutschland von heute, dem die Rekruten dieses feierlichen Gelöbnisses dienen wollten.

Mit ihrem Dienst für den Staat würden die 34 Rekruten ganz bewusst ein Zeichen dafür setzen, dass es sich lohne, für die gemeinsamen Grundwerte aktiv einzutreten. Und das nicht nur im Einsatz, der ja so etwas wie den Extremfall des Soldatenberufs darstelle, sondern genauso auch im Alltag, im Ausland und in Deutschland.

In Gemeinschaft aufgenommen

Der Erste Bürgermeister-Stellvertreter Theo Staudenmaier führte aus, mit dem Tag dieses Feierlichen Gelöbnisses würden die Rekruten offiziell in die soldatische Gemeinschaft aufgenommen, und mit dem Sprechen der Gelöbnisformel würden sie künftig für die Verteidigung jener Werte eintreten, die im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verankert seien.

Aus diesem Anlass sollten sich alle vor Augen halten, was das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland mit den Grundwerten „Recht und Freiheit“ für jeden Einzelnen bedeute: Das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit, das jedem von Unrecht Bedrängten zur Seite stehe und das staatliche Willkür ausschließe. Weiter die persönlichen Grund- und Freiheitsrechte, die das Recht auf freie Meinungsäußerung, die freie Entfaltung der Persönlichkeit, die Freiheit des Glaubens und des Gewissens, die Versammlungsfreiheit, die Koalitionsfreiheit und die Berufsfreiheit gewährleisten würden.

Bekenntnis zum Staat

Die jungen Soldaten würden sich zu ihrem Staat bekennen und zum Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und zu den in ihm verankerten Werten stehen. Sie seien ein Garant für den Frieden von uns allen, den Bürgern der Bundesrepublik Deutschland. Sie würden mit ihrem Einsatz eine vorbildliche, verantwortungsvolle, staatsbürgerliche Haltung beweisen.

Die Rede des Rekruten Schütze Mario Nelson folgte, der die Wochen der Grundausbildung Revue passieren ließ und diesen Tag des Gelöbnisses als ein ganz besonderes Ereignis für alle Rekruten ansah.

Soldatische Tugenden

Oberstleutnant Christoph Werle sagte in seiner Gelöbnisansprache zu den jungen Soldaten, als sich diese entschieden hätten, den Streitkräften beizutreten, hätten sie sich davor bestimmt schon mit den Anforderungen des Soldatenberufs vertraut gemacht und seien dabei sicher auch auf die soldatischen Tugenden gestoßen, die für den Militärdienst unerlässlich seien, wie Pflichtbewusstsein, Kameradschaft, Bescheidenheit, Treue, Mut, Disziplin, Gehorsam und Tapferkeit. Die Tugend der Tapferkeit sei die höchste Form der Treue. Sie sei es, die den Soldaten systemgemäß von allen anderen Berufsgruppen unterscheide. Tapferkeit verlange, seine Furcht vor Tod und Verwundung zu überwinden und wenn nötig, Leib und Leben zu riskieren.

Wichtige Werte

Sehr wichtig sei es für jeden Soldaten, zu erkennen, dass es nicht nur darauf ankomme, wie er seinen Dienst als Soldat verrichte, sondern vor allem, wofür er ihn verrichte. Das seien die Dinge, die die Bundesrepublik Deutschland ausmachen: der Schutz der Menschenwürde, die Wahrung von Frieden und Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichheit, Solidarität und Demokratie. Auf die Werte komme es somit an.

Die Werte, welche die Soldaten der Bundeswehr treu und tapfer verteidigen sollen, würden sich aus der freiheitlich demokratischen Grundordnung ergeben – sie seien der Maßstab.

Die Bundeswehr heute – mit all ihren Fehlern – sei die beste Armee, die Deutschland je gehabt habe. Sie diene zu unser aller Schutz. Nur Versöhnung, Kooperation und Verständigung würden einen dauerhaften Frieden schaffen.

Anschließend folgte das feierliche Gelöbnis, bei dem die Rekruten gelobten, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des Deutschen Volkes tapfer zu verteidigen.

Diese Gelöbnisworte wurden mittels Handschlag durch Oberstleutnant Christoph Wehrle, Landrat Dr. Achim Brötel und Bürgermeister-Stellvertreter Theo Staudenmaier besiegelt.

Musikalisch umrahmt wurde das Gelöbnis von einem Blechbläser-Sextett des Heeresmusikkorps 12 aus Veitshöchheim unter der Leitung von Hauptfeldwebel Matthias Müller. ds

