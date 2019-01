Wertvolle Eindrücke und Erfahrungen gesammelt

Walldürn.Die Frankenlandschule Walldürn lud alle Haupt- und Werkrealschulen ihrer Zubringerschulen dazu ein, mit ihren Schülern der jeweiligen Klasse 8 im Rahmen des Programms „Orientierung im Beruf“ (OiB) die Frankenlandschule zu besuchen.

Die Schüler bekamen dabei wertvolle Eindrücke und Erfahrungen in den verschiedenen Berufsfeldern, die im Kaufmännischen Bereich angeboten werden.

Der Schulleiter der Frankenlandschule, Torsten Mestmacher, begrüßte die Schüler mit ihren Lehrern und dankte dem Leiter der Kaufmännischen Berufsschule, Werner Hefner, für die Organisation der Veranstaltungen. An zwei Tagen nahmen etwa 50 Schüler der Karl-Trunzer-Schule in Buchen sowie der Auerberg-Werkrealschule in Walldürn daran teil und durchliefen mehrere Module.

Zunächst stellten sich die kaufmännischen Auszubildenden der Bereiche Industrie, Einzelhandel und Büromanagement den Gästen vor. Anschließend lernten die Hauptschüler die Juniorenfirma „Seal“ der Frankenlandschule kennen, in der Schüler des Berufskollegs sehr praxisnah arbeiten und lernen. In einem dritten Modul gab es Einblicke in die Übungsfirma der Berufsfachschule Wirtschaft, bei der es sich um ein virtuelles Unternehmen handelt, jedoch genau wie bei „Seal“ das praxisnahe Lernen von großer Bedeutung ist. Einen interessanten Einblick in den naturwissenschaftlichen Bereich der Frankenlandschule gab es im letzten Teil der Veranstaltung, neben Einblicken in die Biologie wurden praktische bio-chemische Versuche durchgeführt. Insgesamt konnten die Schüler der Haupt- und Werkrealschulen sehr viel über ihre Wunschberufe erfahren und die Veranstaltung war eine wertvolle Hilfe bei der Berufsfindung. Sehr positiv wurde aufgenommen, dass das Programm von Schülern für Schüler gestaltet wurde.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.01.2019