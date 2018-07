Anzeige

Walldürn.Eine freudige Nachricht hat die Sportkarate-Abteilung der Eintracht ’93 Walldürn dieser Tage erhalten: Sara Djapa und Nele Eisenschmidt sind vom Deutschen Karateverband (DKV) für die Meisterschaften der „European Goju Ryu Karate Federation“ in Portugal nominiert worden. Sara Djapa startet in der Disziplin Kumite U21 und Nele Eisenschmidt in der Disziplin Kata U18. Austragungsort der internationalen Wettkämpfe ist die Stadt Maia nahe Porto. ds