Wettkampf vor heimischer Kulisse

Markus Hämmerle startet in der Klasse der 105-Kilogramm-Athleten. „Da möchte ich unter die Top 3 kommen“, blickt er auf die Veranstaltung am 10. Mai. Dabei kommt ihm entgegen, dass bei den Disziplinen das Fronthold heraus gefallen ist. Bei vielen Strongman ist diese Disziplin nicht besonders beliebt – Markus Hämmerle macht da keine Ausnahme. „Das ist ein richtiger Killer“, sagt er.

Vier Disziplinen stehen in Walldürn auf dem Programm. Einmal das Autokreuzheben. Hier müssen die Teilnehmer eine Maximallast möglichst oft nach oben bringen. Weiter gibt es das Bierfassstemmen, wahlweise mit einem 70- oder einem 90-Kilofass. Das muss ebenfalls so oft als möglich nach oben gestemmt werden. Dann das Medley: Auf dem Hinweg müssen über eine bestimmte Strecke zwei jeweils 120 Kilogramm schwere Koffer getragen werden, auf dem Rückweg ein schwerer und unhandlicher Sack. Und die Atlassteine warten auf die Athleten. Die 140 Kilogramm schweren Kugeln müssen vom Boden aufgehoben und dann auf Brusthöhe auf einem Podest abgelegt werden.

Marco Bruch kommt vom Body Building und ist seit neun Monaten ein Strong Man. Er startet in der offenen Klasse. In Völklingen absolvierte er beim Beginner-Cup im Juli 2017 seinen ersten Wettkampf – und belegte den 5. Platz. Bei der Walldürner Veranstaltung will er einen „Platz im vorderen Mittelfeld“ belegen.

Er erwartet ein starkes Teilnehmerfeld. „Da kommen schon Brocken. Aber mit dem Heimvorteil im Rücken werde ich mich voll reinhängen.“ Was am Ende dabei raus kommt, werde man dann sehen. „Zum Schluss werden die Gurken gezählt“, sagt er mit Blick auf den Wettkampf. Ein erster Gradmesser werde der Auftritt in Köln sein, sagen beide. Danach wisse man mehr. Etwa, ob sich das monatelange Training in Ergebnissen niederschlägt. Für die Vorbereitung investieren die zwei Athleten schon einige Stunden in der Woche.

Viel Lob für den Trainer

Gecoacht werden die beiden Athleten von ihrem Trainer Marcus Franke, selbst ein erfolgreicher Strongman. Markus Hämmerle und Marco Bruch sind bei dem Gespräch voll des Lobes über ihren Coach. „Wer hat schon einen WM-Teilnehmer als Trainer, mit seiner ganzen Erfahrung und Routine“, sagt Hämmerle. Und Bruch sagt: „Er findet immer die richtigen Worte, um uns zu motivieren.“ Und dass es in Walldürn einen Strongman-Stützpunkt gibt, schätzen beide. Können sie sich doch so ganz gezielt vorbereiten.

Dass sie gemeinsam trainieren macht die Sache leichter, finden beide. „Da kann man sich gegenseitig motivieren und pushen“, so Bruch. „Richtig“, sagt Hämmerle, „der eine zieht den anderen mit, wenn es bei dem vielleicht mal nicht so richtig rund läuft.“

Die Ausschreibung läuft, die Veranstaltung in Walldürn ist in der Szene eine feste Größe und beliebt wegen ihres familiären Charakters. „Bei 40 Teilnehmern machen wir einen Schnitt“, so Marcus Franke. Dann gehen ungefähr 36 bis 38 Teilnehmer an den Start, weil der eine oder andere kurz vor dem Wettkampf noch absagt. Mehr Teilnehmer wären der Veranstaltung auch nicht zuträglich, weil sie sonst zu lange gehen würde.

„Seinen Athleten“ wünscht er, „dass sie danach mit sich und ihrem Wettkampf zufrieden sind.“ Und dass sie verletzungsfrei bleiben.

Wer die beiden Walldürner Starter sehen möchte, hat dazu bei der Messe Trend und Technik vom 20. bis 22. April die Gelegenheit. Dort wird das Gesundheits- und Leistungszentrum einen Stand haben und Hämmerle und Bruch werden eine Disziplin des Wettkampfs vorführen. Wer den ganzen Wettkampf sehen möchte, der kann das dann am 10. Mai ab 14 Uhr beim Blumen- und Lichterfest tun.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 05.04.2018