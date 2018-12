Wichtel waren wieder aktiv

Altheim.Pünktlich zu den ersten Schneeflocken öffneten sich am Dienstag erneut die Pforten zur Wichtelwerkstatt an der Grundschule. Die Schüler durften sich wieder auf eine große Zahl an vorweihnachtlichen Werk-/Bastel- und Entspannungsangeboten freuen. Nicht zu vergessen: die stets äußerst beliebte Weihnachtsbäckerei!

Zahlreiche Eltern folgten der Einladung der Schulleiterin Heike Knühl und ihrem Kollegium, den Wichteln an diesem ereignisreichen Tag unter die Arme zu greifen. Die Dritt- und Viertklässler durften sich unter Anleitung bei Laubsäge-Arbeiten kreativ austoben. Spaß und Ausdauer hatten die Kinder beim Basteln von Drahtfiguren, Weihnachtsgirlanden, Fensterbilder oder Weihnachtssterne. Ein Renner war auch das Gestalten von Weihnachtsbäumen aus Ästen. Die Schüler brachten viel Kreativität mit ein, sodass viele kleine Kunstwerke entstanden. Auch gutes Handwerk kam nicht zu kurz. In einer Werkstatt waren die Kinder mit Eifer dabei, Weihnachtsschmuck aus Ton anzufertigen.

