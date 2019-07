Wichtige Bildungsziele erfolgreich vermittelt

Walldürn.„Ich bin dann mal weg“ – mit diesem Ausspruch des Autors Hape Kerkeling, der in humorvoller Weise seinen Pilgerweg nach Santiago de Compostela beschreibt, fand Konrektorin Elke Gramlich nicht nur einen markanten Spruch, sondern auch ein passendes Bild für die Verabschiedung des langjährigen Kollegen Bernhard Geppert an der Konrad-von-Dürn-Realschule. Denn ebenso wie man den Pilgerweg nicht mit der Distanz von 769 Kilometern beschreiben könne, sei auch der Weg in den Ruhestand nicht in Jahren zu messen. Beides lebe von unvorhergesehenen Ereignissen, Erfahrungen und Einsichten. Entsprechend erfreut zeigte sich Gramlich, neben der Familie und den aktuellen Kollegen auch viele langjährige Weggefährten wie den ehemaligen Schulleiter Josef Martin und Konrektor Hans Miko begrüßen zu dürfen.

Durch „You raise me up“ und „Eye of the Tiger“ stellte der Lehrer-Schüler-Chor unter der Leitung von Christina Bundschuh und Robert Schmeiser gekonnt die passende Atmosphäre für die Feierstunde in der Alten Aula her. Für Schulleiter Patrick Schmid fanden sich Parallelen zu den Zehntklässlern: Nun müsse man auch den lieben Kollegen Bernhard Geppert ziehen lassen. Im Gegensatz zu den Jugendlichen habe dieser aber viele ganz wichtige Entscheidungen längst getroffen: mit der Heirat seiner Frau Zita, der Wahl des Lehrerberufs, dem Großziehen der beiden Töchter und nun der Rolle als Großvater. Blieben nun kleinere Entscheidungen wie die Wahl des Urlaubsortes und das Fungieren als weiser Berater im Hintergrund.

Realschulrektor Schmid ging neben der offensichtlichen Fitness und der sportlichen Erfolge des Sportkollegen auch auf dessen Arbeit als Religionslehrer ein, in deren Funktion er unzählige Gottesdienste vorbereitet und christliche Werte weitergegeben habe, so dass viele Samen seiner Aussaat entsprechend dem Gleichnis des Sämanns auf fruchtbaren Boden gefallen seien.

Wichtiges Bildungsziel

Mit seinen Fächern Geschichte und Gemeinschaftskunde und seinem politischen Engagement in seinem Heimatort habe er sein Demokratieverständnis als wichtiges Bildungsziel erkannt, vermittelt und vorgelebt. Nach Referendariat und der 1981 erfolgten ersten Anstellung in Öhringen hatte es 1989 mit der Versetzung an die Konrad-von-Dürn-Realschule Walldürn geklappt, der Bernhard Geppert nun 30 Jahre die Treue gehalten habe. „Ich hätte mir keinen schöneren Beruf vorstellen können“, zitierte Schulleiter Schmid den angehenden Pensionär und freute sich mit ihm, dass er so viel Erfüllung in seinem Beruf gefunden habe. Entsprechend werde die Schulgemeinschaft die Ausgeglichenheit, die Besonnenheit und gute Laune des Kollegen vermissen. Im Namen der Schüler, Kollegen, Eltern und des Landes Baden-Württemberg dankte Schulleiter Schmid Bernhard Geppert für den geleisteten Dienst und überreichte neben der Urkunde auch ein Erinnerungsfoto.

Das Lehrerkollegium hatte zwei „Bernhard-Geppert-Songs“ getextet und einstudiert, in denen seine Leidenschaften für Sport, Politik, ehrenamtliches Engagement und Glaube ebenso zur Sprache kamen wie sein Wirken an der Schule oder die neuen Aufgaben als Großvater. Für die Fachschaft Religion fanden Bianca Breunig-Teichmann, Friedhelm Bundschuh, Regina Eck und Robert Schmeiser passende Bibelzitate, um den Lebensweg ihres langjährigen Fachvorsitzenden humorvoll nachzuzeichnen. Das gemeinsame Abschiedsgeschenk – ein individuelles Buch mit persönlichen Wünschen und Tipps rund um das Fahrrad und wichtiges Equipment für flotte Fahrer – überreichten Breunig-Teichmann und Eck verbunden mit dem Dank aller Kollegen für die gute Zusammenarbeit, Kollegialität und Menschlichkeit.

Bernhard Geppert dem Kollegium, Schulleiter Schmid, dem Chor und allen Mitwirkenden für die würdige Feier und für die gute Zusammenarbeit in all den Jahren. Er dürfe auch danke sagen für fast 40-jährige Lehrertätigkeit, die er immer gerne ausgeübt habe. Die Begegnungen mit Schülern und Kollegen seien die „Dinge, die bleiben“. Und so könne er sich nun freuen, auf das, was kommt: auf die Enkel, Gartenarbeit und Fahrrad-Touren.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.07.2019