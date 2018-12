Wichtige Hilfe für Menschen in Not

Walldürn.Die traditionelle Adventsfeier des VdK-Ortsverbandes fand im Gasthaus „Hirsch“ statt. Musikalisch umrahmt wurde die Feier durch Marcel Ditrich adventlich-meditativen Liedbeiträgen.

Nach der Begrüßung durch Anja Ballweg, Vorstandsteammitglied der VdK-Ortsgruppe, wiesen Bürgermeister-Stellverteter Theo Staudenmaier, Pfarrer Karl Kreß, Diakon Hans Miko, der 2. Vorsitzende des VdK-Kreisverbandes Neckar Odenwald-Kreis, Ulrich Matthe und SoVD-Vorstandsmitglied Angelika Lorang in ihren Grußansprachen besonders auf die Bedeutung, den Wert und das Bewusstsein einer Gemeinschaft wie der VdK-Ortsgruppe Walldürn hin.

Sie dankten der VdK-Ortsgruppe für all das 2018 in so beispielhafter Art und Weise Geleistete. Sie lobten die gute Zusammenarbeit mit der VdK-Ortsgruppe.

Sie machten deutlich, dass der mit 1,9 Millionen Mitgliedern größte Sozialverband Deutschlands vor allem den Menschen, die die nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens stehen würden, stetig Hilfe, Zuwendung und Beistand geben würden, in einer Zeit, in der gerade durch den demografischen Wandel in unserer Gesellschaft die sozialen Probleme nicht gerade geringer würden, und in der es drauf ankomme, wieder näher zusammenzurücken und mehr Solidarität zu üben Helfen statt hindern, danken statt zu fordern. Sei das nicht die frohe Botschaft von der Menschwerdung Christi.

Verband immer noch wichtig

Auch in der heutigen Zeit brauche man noch die Anwaltschaft eines Sozialverbandes wie des VdK. Zwar habe man heute kaum noch Kriegsversehrte, dafür aber umso mehr Invalide aus Unfällen, durch Krankheit und zunehmend durch das Alter. Hier tue sich ein ganz neues Arbeitsfeld auf, denn immer mehr Menschen würden Opfer eines Neokapitalismus, der das Kapital in wenigen Händen bündele und die Menschen, die zeitlebens gearbeitet und in die Rentenversicherung eingezahlt hätten, mit einem Almosen abspeise.

Neue Aufgaben

Wenn heute das Kapital in wenigen Händen gebündelt sei, wer sorge dann für die vielen, die dieses Kapital erwirtschaftet hätten und nun nicht mehr könnten? Wer sorge für die Angehörigen und die Pflegenden. Heime würden zunehmend unbezahlbar und Pflegepersonal fehle. Gerade dort habe der Sozialverband neue Aufgaben – sowohl politisch wie auch praktisch.

Ein weiterer Höhepunkt waren die Ehrungen. Geehrt wurden für zehnjährige Mitgliedschaft in der VdK-Ortsgruppe mit dem VdK-Treueabzeichen in Silber: Karl-Heinz Ackermann, Marliese Ackermann, Ortrun Blum, Friedrich Fleischmann, Armin Hiller, Rita Löhr, Vinzenz Löhr, Egon Niederer, Simone Streckert und Natascha Weinlein. Für 40-jährige Mitglied-schaft mit dem VdK-Treueabzeichen in Gold Ruth Thönies. Für 70-jährige Mitgliedschaft mit dem Vdk-Treueabzeichen in Gold mit Brillant Alfred Neuberger. ds

