Wichtiger Baustein im Gefüge der Stadt

Anzeige

Die Ehrung langjähriger Mitglieder nahmen Heidegard Busch und Bruno Lorang vor. Für 20-jährige Vereinstreue wurden Beate Dörr, Günther Dörr, Jürgen Edelmann, Abdulaziz Günay ausgezeichnet, für 25-jährige Mitgliedschaft Edgar Link und für 40-jährige Mitgliedschaft Hildegard Scheuermann.

Dem Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden war zu entnehmen, dass der Vorstand an Sitzungen des Kreisverbands, am Neujahrsempfang der Stadt Walldürn und der Bundeswehr, am Empfang der Stadt Walldürn zu Ehren von Silvia Neid, am Ehrenamtsevent des Neckar-Odenwald-Kreises, an der Eröffnung des Blumen- und Lichterfestes und an der Gedenkfeier mit Kranzniederlegung zum Volkstrauertag teilgenommen hat. Zusätzlich wurden sechs Vorstandssitzungen, ein Informationsnachmittag und neun Geburtstagsbesuche absolviert.

Schatzmeisterin Angelika Lorang erstattete den Kassenbericht. Die Kassenprüfer Hannelore Edelmann und Christian Lorang bestätigten eine einwandfreie Buchführung. Die Entlastung des Vorstands fiel einstimmig aus. Bei der anschließenden Wahl wurden Bruno Lorang als Vorsitzender und Schriftführer, Angelika Lorang als Schatzmeisterin, Jürgen Edelmann als Beisitzer sowie Hannelore Edelmann und Christian Lorang als Kassenprüfer in ihren Ämtern bestätigt. Als neu gewählte Beisitzerin unterstützt zukünftig Helga Dörr den Vorstand. Als Delegierte für den Kreisverbandstag wurden Bruno Lorang und Angelika Lorang, als Ersatzdelegierte Jürgen Edelmann und Hannelore Edelmann gewählt.

Zum Abschluss wies Vorsitzender Lorang auf den nächsten SoVD-Treff am Sonntag, 15. April, um 15 Uhr im Café „Linde“ hin.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.03.2018