Wie der Honig in die Waben kommt

Altheim.Ein Besuch beim Imker Leo-Hubert Kappes und seiner Familie stand beim Ferienprogramm des Gemeindeteams Altheim an. 17 Kinder waren dabei, als Leo-Hubert Kappes erklärte, wie der Honig in die Waben und auch wieder dort herauskommt. Alle Werkzeuge und nötigen Gerät wie zum Beispiel Stockmeisel, Smoker, Beute und Schutzkleidung (Schleier, Handschuhe, Jacke) begutachteten und testeten die jungen Teilnehmer zunächst ausgiebig und stellten dem Imker jede Menge Fragen, die Leo-Hubert Kappes gerne beantwortete. Seine Frau Angelika und seine Tochter Vanessa Ziems führten dann im praktischen Teil vor, wie man den Honig erntet: abdeckeln, schleudern, sieben und klären heißen hier die Arbeitsschritte. Jedes der Kinder konnte seine Imkerfähigkeiten beim Abdeckeln selbst unter Beweis stellen. „Dabei kamen richtige Talente zum Vorschein“, freute sich Familie Kappes. Das Honigschlecken an der Schleuder war ein weiteres Highlight und für die Kinder „das Größte“.

Am Schaukasten konnten die Kinder – ohne mit den Bienen in Berührung zu kommen – der Königin bei der Ei-Ablage zusehen und beobachten, wie die Mittelwände eingelötet werden.

Zum Abschluss verzehrte jedes Kind ein Butterbrot mit frisch geschleudertem Honig und nahm ein Glas des „goldenen Blütenhonigs“ mit nach Hause. dka

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.06.2019