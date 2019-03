Wieder viele Rettungsstunden geleistet

Walldürn.Berichte und Ehrungen standen auf der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung der DLRG-Ortsgruppe im Kolpingheim.

Vorsitzender Florian Wanke sagte, dass die DLRG zum Jahreswechsel 2018/2019 insgesamt 590 Vereinsmitglieder zählte. Im zurückliegenden Vereinsjahr habe wieder einiges bewegt werden können. Es sei nur selten einmal ein Wochenende vergangen, an dem die DLRG Walldürn nicht unterwegs gewesen sei. Neben dem Umzug aus der Grundschule Walldürn in den jetzigen Gruppenraum hinter dem Auerberg-Sportbad und dem Auszug mit Material und Einsatzfahrzeugen aus dem Lager „Leinenkugel“ sei in allen Ressorts jede Menge geboten worden., wie dies denn auch die nachfolgenden Berichte beweisen würden.

Jugendleiterin Lena Trunk führte aus, dass von Januar bis Dezember 2018 sieben Jugendveranstaltungen durchgeführt wurden, etwa eine Fackelwanderung oder das traditionelle Pfingstzeltlager. Julia Stephan, Leiterin Ausbildung, sagte, dass 2018 160 Kinder teilgenommen haben und in diesem Zeitraum vier Anfänger-Schwimmkurse durchgeführt wurden. Des Weiteren bestehen zehn Trainingsgruppen für die Fortgeschrittenen.

Schwimmabzeichen abgelegt

An Schwimmabzeichen wurden abgelegt: 37 Seepferdchen, 23 Deutsche Jugendschwimmabzeichen in Bronze, 16 Deutsche Jugendschwimmabzeichen in Silber, 22 Deutsche Jugendschwimmabzeichen in Gold, zehn Deutsche Rettungsschwimmabzeichen in Bronze, sechs Deutsche Rettungsschwimmabzeichen in Silber sowie fünf Wiederholer. Die Schwimmausbildung wird von vier Trainern durchgeführt. Bei den Bezirksmeisterschaften 2018 erreichten die aktiven Schwim Schwimmer drei 1. Plätze, sechs 2. Plätze, zwei 3. Plätze und zahlreiche weitere gute Platzierungen, und bei den DLRG-Landesmeisterschaften 2018 einen 2. Platz durch die AK 10-Mannschaft männlich sowie viele weitere gute Platzierungen.

Philipp Hamberger, technischer Leiter Breitensport, berichtete über die von Sandra Günther, Julia Stephan und Michael Schurz geleiteten Aquajogging-Kurse. 2018 wurden 72 Kursstunden im Auerberg-Sportbad durchgeführt und dabei 41 Teilnehmer betreut.

Dem Bericht des technischen Leiters Einsatz, Paul Duskewitz, konnte man entnehmen, dass die erste Eisrettungsübung am Gottersdorfer See einer der Höhepunkte des zurückliegenden Einsatzjahres war. Insgesamt fanden 13 Dienstabende statt. Für den Wasserrettungsdienst standen 14 Personen mit der Qualifikation Wasserrettungshelfer zur Verfügung. Der Verein hat hierfür einen Ausbilder, und es wurden rund 600 Stunden Aus- und Weiterbildung geleistet. Aktuell hat der Einsatztrupp der DLRG Walldürn vier Einsatztaucher, fünf Signalmänner, vier Taucheinsatzführer und zwei Gerätetaucher. Diese haben 2018 154 Tauchgänge und somit 104 Stunden unter Wasser verbracht.

Die Leistungsstärke konnte man auch recht eindrucksvoll auch bei der der Absicherung der „heimischen“ Gewässer unter Beweis stellen. Insgesamt leistete die DLRG Walldürn 2018 rund 450 Wachstunden am See beziehungsweise im Freibad und rund 280 Wachstunden im Hallenbad.

Den Kassenbericht erstattete Schatzmeisterin Sandra Günther, der die Kassenrevisoren Jan Reinhard und Michael Gräser eine einwandfreie Kassenführung bestätigten und der Versammlung die Entlastung der Schatzmeisterin empfahlen, die einstimmig erteilt wurde.

Angepasst werden mussten aufgrund der Tatsache, das mittlerweile zwei Drittel der Mitgliedsbeiträge an den Bezirks-, Landes- und Bundesverband abgeführt werden müssen, die Mitgliedsbeiträge.

Beschlossen wurde die Erhöhung der Jahresmitgliedsbeiträge für Jugendliche von bis 25 auf künftig 30 Euro, für Erwachsene von 30 auf 35 Euro und für die Familienmitgliedschaft (mit zwei Erwachsenen) von 60 auf 70 Euro.

Engagement gewürdigt

Bürgermeister Stellvertreter Herbert Kilian, Sportringvorsitzender Joachim Mellinger und Ehrenvorsitzender Johann Ziegltrum würdigten das Engagement der DLRG uns wünschten für die weitere Zukunft weiterhin viel Tatkraft und Elan.

Mit dem Verdienstabzeichen des DLRG-Bezirks Frankenland in Silber wurde Andreas Edelmann geehrt. Er ist Mitglied in der DLRG seit 1997, Kampfrichter von 1988 bis heute, in Leitender Funktion in der Ausbildung von Nichtschwimmern zu Schwimmern, aktiv in der Mitarbeiter bei der Ausbildung bis zum Rettungsschwimmer, in der Aushilfe bei Aquajoggingkursen tätig, langjähriger EH-Ausbilder in der Bezirksjugend, Technischer Leiter der der DLRG-Stadtgruppe von 1995 bis 2018, Vorsitzender der DLRG-Stadtgruppe von 2011 bis 2018, sowie stellvertretender Vorsitzender der neuen DLRG Ortsgruppe Walldürn seit 2017.

Florian Wanke gab noch folgende Termine: 3. bis 5. Mai DLRG-Landesmeisterschaften in Denzlingen; 10. bis 12. Mai Wachdienst am Breitenauer See; 6. bis 10. Juni Jugendzeltlager in Neudenau bei Möckmühl; 4. August Schlauchbootfahrt im Rahmen des Ferienprogramms „Walldürner Ferientage 2019“, 3. bis 6. Oktober große Katastrophenschutzübung aller zehn Wasserrettungszüge aus Baden-Württemberg. ds

