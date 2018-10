Wiedersehensfreude pur beim Treffen in Altheim

Altheim.Viele Jahre nach dem letzten großen Treffen sind am Sonntag vier Generationen der Nachkommen von Leo und Teresia Kappes (geborene Illig) im Sportheim zusammengekommen. Die Wiedersehensfreude war groß, hatte doch eine Vielzahl an Familienmitgliedern eine weitere Anreise als von Buchen oder Walldürn hinter sich. Einige waren aus der Mannheimer Gegend ins Bauland gereist.

Andere hatten den weiten Weg aus Zürich oder gar Portugal auf sich genommen, um bei diesem Treffen dabei zu sein. Leo-Hubert Kappes, einer der Organisatoren des Treffens, freute sich besonders darüber, denn schließlich spiegele dies auch die Bedeutung der Familie und ihren Zusammenhalt wider, was er in seiner Begrüßungsrede betonte.

Nach dem Essen stand für die Kappes-Familien bei strahlendem Sonnenschein eine kleine Ortsrunde auf dem Programm. Vorbei am Elternhaus der Urahnen, den Grünkerndarren und an einigen Wohnhäusern der in Altheim lebenden Nachkommen führte der Weg auf dem Friedhof, wo all derer gedacht wurde, die an diesem Treffen nicht mehr dabei sein konnten. Auch nach Kuchen und Kaffee war an ein Auseinandergehen nicht so schnell zu denken. Erst am Abend trennte sich der harte Kern. Einigkeit bestand in dem Vorhaben, das nächste große „Kappse“-Treffen nicht mehr so lange auf sich warten zu lassen. dka

