Willkommene Hilfe für Kinder

Anzeige

Walldürn.Mitglieder des Kiwanis-Clubs Buchen-Walldürn übergaben bei ihrem turnusmäßigen Clubtreffen im Gasthaus „Zum Hirsch“ den Schulleiterinnen der Grundschulen Walldürn (Rektorin Christina Scheuermann) und Altheim (Rektorin Heike Knühl) sowie der Jakob-Mayer-Grundschule Buchen (Rektorin Heike Busch) in diesem Jahr bereits zum fünften Mal insgesamt zehn Schulranzen samt Inhalt im Gesamtwert von 2000 Euro. Elke-Martina Altenberend als Präsidentin des Kiwanis-Clubs bekräftigte, dass es Kiwanis sehr wichtig ist, durch verschiedene regionale Charity-Projekte vorrangig in der Region Kinder zu unterstützen, die aus sozial schwachen Familien kommen und deshalb dringend Hilfe benötigen. 2014 startete man dieses Schulranzen-Projekt.

Rektorin Christina Scheuermann dankte dem Kiwanis-Club für die großzügige Spende und versicherte, dass sich die ausgewählten Kinder sicher sehr darüber freuen würden. Rektorin Heike Busch von der Jakob-Mayer-Grundschule in Buchen und Rektorin Heike Knühl von der Grundschule in Altheim schlossen sich den Dankesworten an und sagten, dass die für ihre Schule gespendeten Ranzen Kindern mit Migrationshintergrund oder Kindern von alleinerziehenden Müttern zur Verfügung gestellt werden. Die Auswahl der Kinder werde wie auch in der Grundschule von der Schulleitung und von dem betreffenden Kooperationslehrer getroffen. ds