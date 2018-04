„Windräder erhöhen das Risiko“

Anzeige

Hindernisse lenken ab

Um die vom Regierungspräsidium festgelegte Flugrichtung bei Starts und Landungen, die sogenannte Platzrunde, einhalten zu können, drehen die Piloten an der beschriebenen Stelle routinemäßig nach rechts in Richtung Fuchsenloch ab. „Wegen der niedrigen Höhe und der niedrigen Geschwindigkeit wird es genau dann kritisch“, erklärt Kuhn. „Jedes Hindernis sorgt in dieser sensiblen Phase für Ablenkung und stört die Konzentration.“ Gefahren befürchtet er nicht nur durch von den Windrädern verursachte Wirbelschleppen. Allein die imposante Erscheinung der sich drehenden Rotorblätter könne vor allem unerfahrene oder ortsunkundige Piloten dazu verleiten, noch stärker einzudrehen. Durch eine instabilere Fluglage drohe dann die Kontrolle über die Maschine verloren zu gehen.

„Wir wollen keine Absturzszenarien herbeireden. Es muss nicht nur eine Kollision sein, die eine potenzielle Gefahr darstellt“, warnt Kuhn. Mit seinem Kollegen im Vorstand des Flugsportclubs Odenwald (FSCO), Claus Kapferer, ist er sich einig: „Windräder in der Nähe von Flugplätzen erhöhen das Risiko. Fliegen wird gefährlicher.“

Auch bei der Landung, wenn Piloten in die Platzrunde einfädeln. Dann fliegen sie mit einem Kilometer Abstand parallel zur Landebahn auf die Eckwaldsiedlung zu und drehen kurz davor in den Queranflug ein. „Ist zu diesem Zeitpunkt ein langsameres Flugzeug vor einem oder es kommt ein Segelflugzeug, das immer Vorrang hat, muss man verzögern“, erklärt Kuhn. „Bei einem Flugzeug geht das nicht durch bremsen.“ In solchen Situationen verlängern die Piloten ihren Gegenanflug in Richtung Kornberg. Stehen dort irgendwann Windräder, gibt es diesen wichtigen Ausweichkorridor nicht mehr. Die Piloten müssten dann gezwungenermaßen seitlich ausweichen. Was zu unberechenbaren Flugmanövern und mehr Flugverkehr in Ortsnähe führen würde.

Der vorgeschriebene Mindestabstand von 850 Metern zwischen der Platzrunde und dem geplanten Windpark reicht deshalb nach Ansicht der FSCO-Verantwortlichen nicht aus, um die beschriebenen Gefahren zuverlässig auszuschließen. „Das sind umgerechnet 16 Sekunden Abstand“, so Kuhn. Nicht viel Zeit, um auf Störungen wie Wind, Thermik, andere Flugzeuge oder schlechte Sicht reagieren zu können.

In einem Gespräch vor vier Wochen mit Zeag-Geschäftsführer Harald Endreß und Markus Meyle haben die FSCO-Verantwortlichen auf die vielfältigen Risiken hingewiesen. „Wir hatten auch den Eindruck, dass unsere Sorgen ernst genommen wurden“, sagt Kuhn. Überdenken wollen die Zeag-Manager die Planung aber offenbar trotzdem nicht. „Sie haben gesagt, dass schon viel Geld investiert wurde“, so Kuhn. Deshalb könnten sie nicht einfach aus dem Projekt aussteigen und die Gerichte müssten das am Ende klären.

Eine solche gerichtliche Auseinandersetzung scheut auch der Flugsportclub nicht. „Wir schöpfen alle legalen rechtlichen Mittel aus“, betont Kuhn. „Wir sehen uns in unserem Bestand bedroht. Das muss man auch mal akzeptieren.“

Ihn ärgert besonders, dass inzwischen mehrere teure Gutachten in Auftrag gegeben wurden, um die Auswirkungen eines Windparks Kornberg auf gefährdete Tierarten zu untersuchen, die Auswirkungen auf den Betrieb des Verkehrslandeplatzes Walldürn bei den Planern des Gemeindeverwaltungsverbands Hardheim-Walldürn aber offenbar keinerlei Rolle spielen. „Bisher ist jedenfalls niemand an uns herangetreten“, sagt Kuhn.

Dabei habe das Regierungspräsidium Karlsruhe längst klar Stellung zum Thema Luftsicherheit bezogen und vier der sechs geplanten Anlagen als nicht genehmigungsfähig eingestuft. „An irgendeinem Punkt muss doch mal jemand die Verantwortung übernehmen“, kritisiert Kuhn. „Sicherheitsüberlegungen dürfen nicht einfach durch pauschale Abstandsvorgaben abgehakt werden.“

Gutachten gefordert

Der Flugsportclub und die Bau- und Betriebs-GmbH des Verkehrslandeplatzes Walldürn fordern deshalb eine individuelle Analyse des Gefährdungspotentials, wie sie inzwischen auch von den Verwaltungsgerichten in solchen Fällen verlangt wird. „Ohne ein solches Gutachten und eine offene Diskussion darüber halten wir eine Projektierung für unverantwortlich und grob fahrlässig.“

Zwar gehe es auch um wirtschaftliche Aspekte und mögliche nachteilige Auswirkungen für Walldürn und die Region. In erster Linie gehe es jedoch um Menschenleben. „Wir fordern deshalb die Zeag auf, umgehend von einer Projektierung an dem geplanten Standort Kornberg abzusehen, da dieser nachweislich nicht geeignet ist.“

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.04.2018