Winter symbolisch vertrieben

Rippberg.In diesen Tagen wird in einigen Regionen nach altem Brauchtum der Winter ausgetrieben. So auch in Rippberg. Schon im Vorfeld wurden die beiden Symbolfiguren der Sommer, der aus Tannenzweigen besteht, und der Winter aus Stroh von der Jugendfeuerwehr Rippberg gefertigt. Mit dem Aufstellen an der Grundschule folgte der Sommertagszug mit den Symbolfiguren voraus der Blasmusik Rippberg durch die Ortsmitte Richtung Sporthalle. Unterwegs sangen die Kinder mit ihren bunten Stecken das Lied „Schtrih, Schtrah, Schtroh! Der Summerdag ist do!“ und weiteren Liedern, die den Winter vertreiben und den Frühling sowie die warme Jahreszeit herbei holen sollen.

An der Brunnenanlage an der Amorbacherstraße wurde ein Halt eingelegt. Hier sangen alle Teilnehmer die Lieder „Kommt ein Vogel geflogen“ und „Alle Vögel sind schon da“. Dabei spielten auch hier die Musiker auf. Weiter ging es durch die Ortsmitte Richtung Sporthalle. An der Sporthalle angekommen ist wurden die beiden Symbolfiguren Sommer und Winter ineinander gesteckt und fachgerecht von einem Feuerwehrmann angezündet und dabei sangen alle großen und kleinen Teilnehmer das Lied „Winter ade“.

Ortvorsteher Wolfgang Stich begrüßte alle Teilnehmer in der Sporthalle, wo bei Kaffee und Kuchen ein kleines Programm von Kindergarten und Grundschule geboten wurde. Den Anfang machte die Flötengruppe unter der Leitung von Neli Krug mit einem Frühlingsmenuett. Danach waren die Zweijährigen des Kindergartens an der Reihe mit ihrer Tanz- und Gesangseinlage „Wenn die Frühlingssonne lacht“. Weiter ging es in ihren Tierkostümen der älteren Kinder. Sie tanzten und sangen zum Lied „Tanzlied der Tiere“. Einstudiert haben die Lieder und Tänze Kindergartenleiterin Eva Seitz und ihr Team.

Zum Ende des Programms traten nochmals Schüler der Chor AG unter der Leitung von Klassenlehrerin Lisa Vetter mit dem Lied „Immer wieder kommt der Frühling“ auf die Bühne.

Zum Ende des interessanten Programms dankte Ortsvorsteher Wolfgang Stich allen Teilnehmern für das Gelingen. Anschließend durfte sich jedes Kind bei der Einsatzabteilung Rippberg ein süßes Gebäck abholen. hape

