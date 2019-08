„Wir lassen ihn nur ungern gehen“

Nach mehr als 40 Jahren im Schuldienst – davon 38 Jahre an der Frankenlandschule – ist Werner Hefner in den Ruhestand verabschiedet worden.

Walldürn. Im Rahmen einer Feierstunde ist der langjährige Abteilungsleiter der kaufmännischen Berufsschule und des Berufskollegs der Frankenlandschule Walldürn, Studiendirektor Werner Hefner, von Schulleiter Torsten Mestmacher in den Ruhestand verabschiedet worden.

Hefner legte sein Abitur 1974 an der Frankenlandschule ab. Anschließend studierte er in Mannheim die Fächer Betriebswirtschaftslehre und Deutsch. Nach seinem Referendariat an der Willy-Hellpach-Schule Heidelberg wechselte er 1981 an die Frankenlandschule. Bei der Gründung der Juniorenfirma „Seal“, die seit zehn Jahren für die gute Verpflegung der Schule verantwortlich ist, brachte sich Hefner mit seinem betriebswirtschaftlichen Sachverstand ein und übernahm den Posten des Geschäftsführers in der Firma. In der Juniorenfirma arbeiten Schüler mit den Lehrern Hand in Hand.

Theorie und Praxis verknüpft

Besonderen Wert legte Hefner beim Aufbau der Juniorenfirma auf die Verknüpfung von Theorie und Praxis, so dass jeder Schülerjahrgang bestens auf das spätere Berufsleben vorbereitet wird. Er sei auch überzeugt davon, dass Joachim Kassung als neuer Geschäftsführer, zusammen mit dem erfahrenen Lehrerteam, die Juniorenfirma erfolgreich weiterführen werde.

Ulrike Dambach bedankte sich als Fachschaftsleiterin der Fachschaft Deutsch bei ihrem Vorgänger für die jahrelange gute Zusammenarbeit. In einer humorvollen Geschichte machte sie sich Gedanken darüber, wie es Werner Hefner wohl nach der Pensionierung gehen würde. Im Anschluss an den Vortrag versicherte der angehende Pensionär den Anwesenden, dass er noch viele Ideen hätte, die er gerne umsetzen würde.

Der Personalrat verabschiedete sich von seinem beliebten Kollegen mit einem Improvisationstheater zu Goethes Faust I. Nach einem Spontancasting im Kollegium durch Claudia Bauer mussten sich die Akteure in die verschiedenen Charaktere der Tragödie hineinversetzen. Die Hauptrolle des Heinrich Faust übernahm dabei Hefner selbst. In die Rolle des Gottvaters schlüpfte zum Beispiel gekonnt Walter Gramlich, ein ehemaliger Kollege von Werner Hefner, während die weiteren Mitglieder des Schulleitungsteams die Rolle der Engel übernahmen.

„Mehr als 40 Jahre setzte sich Werner Hefner immer für seine Schüler ein, glaubte an ihr Potenzial und förderte sie weit über den Unterricht hinaus. Besonders seine vielen Theaterstücke, wie zum Beispiel ,Der Besuch der alten Dame’ oder ,Andorra’, die er mit seinen Klassen intensiv einübte und dann auf sehr hohem künstlerischen Niveau mehrfach aufführte, bleiben der Schule und den ehemaligen Schülern in Erinnerung“, so Mestmacher bei der Verabschiedung.

Individuelle Förderung

„Mit Werner Hefner verabschieden wir nicht nur einen hervorragenden Pädagogen, sondern auch einen Ableitungsleiter, der sich für die kaufmännische Berufsschule und das Berufskolleg sehr engagiert hat. Angefangen bei der Aufnahme der Schüler, der Organisation der Prüfungen im Haus, der Zusammenarbeit mit der IHK und der praktischen Umsetzung der individuellen Förderung, bis zur Organisation von Betriebsbesichtigungen für das Lehrerkollegium und der Schach Challenge, auf Werner Hefner war immer Verlass. Bis zum letzten Schultag setzte er sich für seine Frankenlandschule ein. Wir lassen ihn nur ungern gehen“, so der Schulleiter. Nach der Übergabe der Urkunde verabschiedete sich Hefner mit den Worten von Albert Einstein: „Abschiede sind die Tore in neue Welten.“

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 02.08.2019