In der Kirnauhalle fand die traditionelle Jahresabschlussfeier der Perga-Plastic statt. Herzstück des Abends war die Ehrung langjähriger Mitarbeiter. Auf dem Programm stand auch ein Rückblick.

Altheim. Die Begrüßung verband Geschäftsführer Martin Wilhelms mit dem Rückblick auf das Geschäftsjahr 2018. Durchaus zufrieden könne man über einen Jahresumsatz von 53 Millionen Euro und 250 Mitarbeiter in Altheim und Worms sein: „Es ist uns trotz erschwerter Rahmenbedingungen und einer nicht optimalen Personalsituation auch heuer gelungen, die hohe Ertragskraft zu erhalten und die wirtschaftliche Entwicklung voran zu treiben“, hielt er fest und unterstrich seine Aussage damit, dass neben dem geplanten und realisierten Wachstum der Firma auch das einem gewissen Druck ausgesetzte Verpackungssegment zu dieser guten Bilanz beitrug.

So sei auch die Vertriebstonnage um zwei Prozent gewachsen; ebenso konnte eine gute Auslastung der Produktionsanlagen verzeichnet werden. „Wir sind wer in der Folienbranche“, konstatierte Wilhelms und fügte an, „dass die Perga auch international ihre Marktanteile vergrößerte und die Exportquote erhöht wurde“ – dabei habe die ganze Belegschaft gleichermaßen zum Erfolg beigetragen: „Unsere Gesamtleistung von 21 000 Tonnen Folie hatten buchstäblich alle in der Hand“, merkte er an und dankte den Mitarbeitern für ihre hohe Einsatzbereitschaft und Hingabe.

Dabei war 2018 für das 1977 gegründete Unternehmen auch in personeller Hinsicht kein Jahr wie jedes andere: Im August trat mit Martin Wilhelms’ Sohn Fabian die nächste Generation in die Firma ein. Auch die IHK-Bundessiegerin stammt aus den Reihen der Perga-Plastic: Lena Heß beendete ihre Ausbildung zur Industriekauffrau als bundesweit Beste. „Das bestätigt einmal mehr unser hervorragendes Ausbildungswesen“, erklärte Martin Wilhelms.

In seinem Ausblick für 2019 erinnerte er kompakt an die als „Perga 2020“ bezeichnete strategische Planung, die vor allem den stetigen Wachstum im Segment „Industriefolie“ verfolgt. Ferner wird 2019, nachdem im laufenden Jahr zwei kleinere Extrusionsanlagen an den Start gingen, in eine weitere Mono-Extrusionsanlage investiert, die 1200 Tonnen pro Jahr fertigen kann und speziell für die Produktion hauchdünner Folien vorgesehen ist. „Hier sprechen wir von einer Investition über 1,7 Millionen Euro“, informierte der Geschäftsführer und bezifferte das angepeilte Wachstum bezogen auf die Betriebsleistung bei vier Prozent. „Das ist zur Abdeckung der allgemein gestiegenen Sach- und Personalkosten aber auch nötig“, betonte er.

Als erfreulich gelte ebenso, dass die Versorgung mit Rohstoffen 2018 kein Problem gewesen sei und man für 2019 sogar von einer verbesserten Preislage und einer besseren Verfügbarkeit ausgehe. „Insgesamt können wir mit verhaltenem Optimismus dem neuen Jahr die Hand reichen“, ließ er wissen und leitete über zum in drei Gängen servierten Abendessen.

Die Zeit zwischen Buffet und Ehrungen verkürzte Jongleur Volker Maria Maier, dessen umjubelte „Light-Magic-Show“ in der verdunkelten Kirnauhalle mit fluoreszierendem Licht, atemberaubenden Effekten und akrobatischen Kunststücken auftrumpfte. Anschließend gratulierte Stefan Haindl (Serafin Unternehmensgruppe) der „Perga“ zu einem auch 2018 „sehr soliden Ergebnis, das für eine gewisse Kontinuität spricht“. Haindls Dank galt vor allem Geschäftsführer Martin Wilhelms, dessen Sohn Fabian im Sommer in die Geschäftsleitung einstieg. „Wir haben ein gutes Vater-Sohn-Gespann, das die Firma in die Zukunft führen kann“, bemerkte er und leitete über zu Martin Wilhelms, der verdiente Mitarbeiter ehrte.

Mit Tanzmusik von der „Stefan Vox Band“ und der zu nunmehr vorgerückter Stunde geöffneten Bar wurde schließlich das Weihnachtsfest eingeläutet. ad

