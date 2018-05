Wolle wurde verarbeitet

Anzeige

Gottersdorf.Der Informationsstand der baden-württembergischen Freilichtmuseen auf der CMT in Stuttgart wurde auch vom Odenwälder Freilandmuseum Walldürn betreut. Dabei assistierte dem Museum einmal mehr die Spinnstube Höpfingen: Mit großem Interesse verfolgten die Messebesucher die Vorführungen von Maria Böhrer, die originale Wolle der Gottersdorfer Museumsschafe am Spinnrad verspann und informierten sich umso intensiver über die vielfältigen Veranstaltungen des Gottersdorfer Freilandmuseums in der Saison 2015.