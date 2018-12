Walldürn.„Du kannst etwas tun.“ Unter diesem Motto stand die Weihnachtsfeier der Schulgemeinschaft der Frankenlandschule, die am letzten Schultag unter der Leitung der Fachschaften Religion und Ethik in der Kirche St. Marien stattfand. Die Idee zu diesem Motto entstand im vergangenen Schuljahr, als Lehrerin Simone Seitz Kontakt zu Claudia Bauer von der Initiative „Food-Drinks-Fun to Togo“ aus Königheim und Neubrunn aufnahm, um ihre Schüler darüber zu informieren, wie man den Menschen in Togo helfen könne, ihre zum Teil katastrophalen Lebensumstände zu verbessern.

Missstände angesprochen

Unter den Orgelklängen von Marcel Ditrich (BK2) verdeutlichte der Multimediakurs von Jörn Hahn den Schülern mit einem selbst erstellten Video Katastrophen wie Hungersnöte, Umweltzerstörung und Kriege ein. Das Thema „Missstände auf der Welt“ griffen Schülern der WG 13 in einer Meditation auf. Danach stellten die Schüler des Ethik-Kurses der BFW 1 ihr Projekt vor, mit dem sie die Togo-Initiative unterstützen. In der Vorweihnachtszeit starteten sie in der Frankenlandschule eine Sammelaktion, um mit Schulsachen Kindern in Togo zu helfen. Ihre Präsentation zeigte das beeindruckende Ergebnis der Aktion. Gleichzeitig baten sie um Spenden für den Transport der Güter.

Anschließend lasen Schüler des Wirtschaftsgymnasiums eine chinesische Legende und Textstellen aus der Bibel und dem Koran vor, die zum Thema soziale Verantwortung und Hilfsbereitschaft ausgelegt wurden.

Weihnachtliche Stimmung verbreitete der eigens gegründete Lehrerchor unter der Leitung von Heike Müller mit Weihnachtsliedern. Auf das Lied „In the Bleak Midwinter“ stimmte Florian Mitschke (WG11) mit seinem Lyriks ein.

Ihre weihnachtlichen Wünsche, insbesondere den starken Wunsch nach Frieden, überbrachten die Schüler des WG12 und des VABO/-R in ihren jeweiligen Muttersprachen.

Die musikalische Umrahmung an der Orgel und dem E-Piano übernahmen Marcel Ditrich und Richard Maurer unter der Leitung von Steffen Bethäuser.

Große und kleine Gesten

In seiner Ansprache griff Schulleiter Torsten Mestmacher das Motto „Du kannst etwas tun“ auf und betonte angesichts der vielen humanitären Katastrophen auf der Welt, dass Hilfsbereitschaft und soziales Engagement alternativlos seien. Er zeigte sich sehr erfreut über den großen Erfolg der vorweihnachtlichen Sammelaktion für Togo.

Allerdings seien nicht nur die großen Gesten wichtig, auch im täglichen Miteinander gelte es zu erkennen, wenn der Nächste Hilfe brauche. Er ermunterte die Schüler, in ihrem sozialen Engagement nicht nachzulassen, denn auch aus vielen kleinen Beiträgen könne Großes entstehen. ds

