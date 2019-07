Zahlreiche Brückenpfeiler miteinander verbunden

Walldürn.Mit einer stimmungsvollen Feierstunde wurden die beiden 10. Klassen an der Konrad-von-Dürn-Realschule Walldürn verabschiedet. Den geistlichen Impuls und damit die Entlassfeier hatten die Schüler unter das Thema „Brücken“ gestellt.

Einen passenden musikalischen Einstieg in den Abend boten der Eltern-Schüler-Lehrer-Chor und die Instrumentalgruppe unter der Leitung von Christina Bundschuh und Robert Schmeiser, die auch den weiteren Abend musikalisch umrahmten. Jana Tokpaev, Lana-Sophie Schenkel, Evelyn Rieger, Larissa Knapp, Niklas Berlinger, Corinna Sans, Paula Ballmann und Marco Schmitt stellten gemeinsam mit ihren Religionslehrern Bernhard Geppert und Robert Schmeiser heraus, dass Brücken verbinden, ohne Gegensätze zu kaschieren oder Gräben zuzuschütten, dass die Entlassschüler optimistisch in die Zukunft blicken könnten, da sie ein gutes Fundament gelegt hätten, und dass es bei Brücken um eine Verständigung von Herz zu Herz gehe.

Konrektorin Elke Gramlich fand in ihrer Begrüßungsrede viele Brückenbauer und -pfeiler, die sie persönlich willkommen hieß. Für die Schulabgänger bedeute es nun, Gewohntes hinter sich zu lassen, über Grenzen neue Brücken zu bauen, neugierig und offen ihren Weg weiterzugehen und dabei nie den Glauben an sich selbst zu verlieren.

Werteorientierte Haltung

Wie Realschulrektor Patrick Schmid in seiner Rede betonte, sei es ihm als Schulleiter wichtig, dass die Jugendlichen in der Schulzeit nicht nur Wissen angehäuft und Fähigkeiten erlernt, sondern dass sie auch eine werteorientierte Einstellung und Haltung erworben haben. Bei all ihren Handlungen sollten die Entlassschüler Respekt walten lassen. „Seid höflich, freundlich und menschlich zu allen – das wird auch euch selbst verändern.“ Abschließend wünschte Schmid den Jugendlichen, dass ihre Reisen immer ans gewünschte Ziel führen mögen und die Realschule ihnen hierfür hoffentlich etwas mitgegeben habe.

Der stellvertretende Bürgermeister Jürgen Schmeiser bestärkte die Absolventen darin, sich mutig auf den Weg zu neuen Ufern zu machen und dabei neue Anforderungen und mehr Verantwortung – auch für das Gemeinwesen – anzunehmen. Getreu dem Goethe-Zitat „Beginnen ist Stärke, Vollenden ist Kraft“ ermutigte er sie, dass der eigene Wille entscheidend sei, und wünschte sich, dass die Absolventen aktive Gestalter der Gesellschaft werden.

Ähnliche Gedanken führte Elternbeiratsvorsitzende Miriam Farrenkopf aus: Es zahle sich aus, wenn man nicht aufgebe, auch wenn es anstrengend oder langwierig werde. Ihr Dank galt auch den Eltern für ihre Unterstützung der Kinder und ihren Einsatz an der Schule. Pater Josef Bregula betonte, dass es auch feste Bezugspunkte wie Freunde und Familie, Haltestellen fürs Atemholen und Wegweiser, die die Richtung bestimmen, brauche.

Humorvoll wusste Sophie Conrad als Stellvertreterin der SMV die Schulzeit anhand der wichtigsten Eckdaten eines durchschnittlichen Realschülers mit fünf Bundesjugendspielen, 6300 Unterrichtsstunden, 20 geschwänzten Sportstunden und hunderten Ausreden gegenüber den Eltern Revue passieren zu lassen, bevor sie dazu aufforderte, die Verantwortung anzunehmen und den Jüngeren zu zeigen, was man erreichen könne.

Realschullehrerin Bianca Breunig-Teichmann nutzte den Rahmen der Entlassfeier, um Paula Ballmann, Latifa Bellgardt, Georg Kirchgessner, Ronja Kracht, Matthias Müller, Rafael Mutune, Dennis Rüdiger, Kilian Ruppel, Corinna Sans, Ben Schäfer und Marco Schmitt als Dank für die Mitwirkung an einem besonderen mehrjährigen Projekt, dem Erstellen eines Kinder-Kirchenführers für die Basilika, mit der Überreichung jeweils eines Exemplars zu danken.

Erlebnisse der Abschlussfahrt

Die Klassenlehrer Philipp Eiermann und Andreas Braun wussten in einer spritzig-witzigen Nachrichtenshow eindrücklich von den Erlebnissen auf der Abschlussfahrt nach Oberstdorf ins Selbstversorgerhaus zu berichten. Humorvoll erzählten sie von größeren und kleineren Krisen und „Nah-Tod-Erfahrungen“ bei Extrem-Mountainbike-Touren und schufen damit die ideale Atmosphäre, um die Zeugnisse an ihre Schützlinge zu überreichen.

Dabei zeichneten sie Steven Kilian, Vanessa Foos, Evelyn Rieger, Lana-Sophie Schenkel (alle 1,7 als Notendurchschnitt), Michel Ditrich (1,8), Niklas Berlinger, Kevin Geiger (1,9), Larissa Knapp und Jana Tokpaev (beide 2,0) aus der Klasse 10a und Corinna Sans (2,0) aus der 10b mit einem Lob aus. Über einen Preis freuten sich Marco Schmitt (1,6) und Ronja Kracht (1,4) aus der Klasse 10b.

Hatten bisher die Lehrer und Gastredner die Gestaltung der Entlassfeier bestimmt, so zeigten nun die Schüler selbst ihre Kreativität und ihre Wertschätzung der Lehrkräfte. Chiara Ripperger und Corinna Sans ließen in ihrer Abschlussrede die vergangenen sechs Schuljahre an der Realschule Revue passieren, bevor Ronja Kracht, Emirhan Kabaci und Jana Tokpaev mit verschiedenen Spielshows und Gian-Luca Trisorio und Kevin Geiger mit individuellen Auszeichnungen den Dank der Schüler an ihre ehemaligen Lehrer zum Ausdruck brachten. Als besondere Brückenpfeiler bekamen die Elternvertreter von Schulleiter Schmid ein Geschenk überreicht.

Nach so vielen schönen Momenten hatte die Instumentalgruppe in der Besetzung Julian Teichmann, Nina Klotzbücher, Daniel Hasenstab, Corinna Sans, Martin Heß, Daniela Binnig, Philipp Eiermann und unter der Leitung von Robert Schmeiser mit dem Glenn-Miller-Hit „In the mood“ noch einen tollen Schlusspunkt eines stimmungsvollen Abends zu bieten.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.07.2019