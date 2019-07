Zahlreiche Pilger ausgezeichnet

Walldürn.Zur Verabschiedung auf den Weg zur Fußwallfahrt hatten sich zu Beginn der Wallfahrt die Pilger und viele Walldürner in der Basilika eingefunden, um gemeinsam den Gottesdienst mit Stadtpfarrer Pater Josef zu feiern. Nach der Aussendung mit Pilgersegen zog mit der Dettelbacher-Wallfahrtsfahne eine große Prozession unter Glockengeläute aus der Basilika in Richtung Dettelbach.

Mit dem Leitspruch der diesjährigen Walldürner Wallfahrt „ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben“, begrüßte am Waldrand der Pilgerführer und Pfarrgemeinderatsvorsitzende Wolfgang Eisenhauer, auch im Namen der Wallfahrtsleitung Marliese Ackermann, die Pilger und insbesondere die neu hinzugekommenen aus Karlsruhe, Leverkusen, Osterburken, Hettingen und Hainstadt. Die Pilger machten sich zum insgesamt 32. Mal auf den Weg nach Dettelbach.

Eisenhauer mit seinem Vorbeter-Team begleiteten die Gruppe mit ausgesuchten Gebeten, Meditationen und Liedern während der gesamten Wallfahrt. Nach den einzelnen Stationen an der Josefskapelle in Hardheim und der Kirche in Schweinberg fand der Tagesabschluss an der Stammbergkapelle bei Tauberbischofsheim mit der Abendandacht statt.

Über 40 Kilometer

Am frühen Morgen des zweiten Tages war der Treffpunkt an der Bonifatiuskirche in Tauberbischofsheim mit dem Morgengebet und danach folgte ein steiler Anstieg in Richtung Großrinderfeld. In Kleinrinderfeld wurde die Gruppe an der Kirche von Pater Andreas Lengfeld zum Gottesdienst empfangen. Bei enormer Hitze führte der Weg über einen harten Betonweg in den Wald in Richtung Würzburg-Steinbachtal, vor Heidingsfeld über den Main, am Uferpfad entlang bis Randersacker in die Kirche zur Dankandacht nach dem doch sehr anstrengenden Tag mit über 40 Kilometern. Die Quartiere wurden danach in Randersacker und die Privatquartiere in Theilheim bezogen. Am Sonntag, der letzten Etappe dieser Fußwallfahrt, führte der Weg über Weinberge mit herrlichem Blick zurück nach Würzburg auf das Käppele und die Festung. Sonja Enders-Heusler gestaltete eine kurze Morgenandacht in der Kirche in Theilheim.

Am Stadtrand von Dettelbach wurden die Fußpilger von Stadtpfarrer Pater Josef Bregula, den Walldürner Ministranten mit der scheidenden Gemeindereferentin Anne Trabold (wir berichteten) und der Odenwälder Trachtenkapelle feierlich empfangen und unter musikalischer Begleitung zur Gnadenstätte geleitet.

Gemeinsamer Gottesdienst

Der gemeinsame Festgottesdienst, mit den Fuß-, den Rad- und den Buspilgern, musikalisch gestaltet von der Odenwälder Trachtenkapelle unter dem Dirigenten. Alexander Mackert, war der Höhepunkt der Dettelbach-Wallfahrt in der überfüllten Wallfahrtskirche „Maria im Sand“. Am Kircheneingang wurde die Prozession von Pfarrer Sarath freundlich begrüßt. Dieser ging noch auf die Wallfahrt ein sowie die Verbindung der beiden Wallfahrtsorte Dettelbach und Walldürn, und meinte, dass die Wallfahrt nach Dettelbach insgesamt schon über 300 Jahre bestehe.

Den Festgottesdienst feierte der Walldürner Stadtpfarrer Bregula in Konzelebration mit Pfarrer Sarath. Die Lesungen, Fürbitten und Meditation wurden von den drei Wallfahrtsgruppen vorgetragen. Im Gottesdienst gedachte Pater Josef den im vergangenen Jahr verstorbenen Fußpilgern: dem ehemaligen Pilgerführer Hermann Kaufmann, Irmin Heusler, Werner Wollenschläger und Theo Weigand.

Bregula freute sich über die zahlreichen Pilger und dankte den Verantwortlichen, für die Fußpilger Marliese Ackermann und Wolfgang Eisenhauer, für die Radpilger Emil Schmitt und für die Buspilger Rita Trunk und Johanna Feit. Er freute sich, dass die Tradition, die der ehemalige Bürgermeister Robert Hollerbach wieder ins Leben gerufen hat, so sicher weitergeführt wird.

Ehrungen

Nach dem feierlichen Pilgeramt wurden für die zehnte Teilnahme Helene Eberlein, Susanne Link, Sigrid Marker und Petra Pfitzner geehrt, für die 20. Teilnahme Iris Heffner und für die bereits 30. Teilnahme Josef Kreis.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 01.08.2019