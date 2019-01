Zahlreiche Projekte stehen auf der Liste

Jede Menge Zahlen wurden dem Gemeinderat bei seiner Sitzung präsentiert. Die Einbringung des Haushalts 2019 stand auf der Tagesordnung. In der Februarsitzung folgt die Verabschiedung.

Walldürn. Bürgermeister Markus Günther sagte, 2019 sei ein relativ entspannter Haushalt. In einer Reihe von Sitzungen des Finanzausschusses und des Ausschusses für Technik und Umwelt sei das umfangreiche Zahlenwerk vorberaten worden. In der Februarsitzung des Rates werde der Haushalt dann verabschiedet.

Joachim Dörr, stellvertretender Leiter der Kämmerei, erläuterte den Räten die Zahlen und Positionen des Haushalts. Zunächst ging der Blick zum Ergebnishaushalt des Zahlenwerks des vergangenen Jahres. Lag der Ergebnishaushalt des Vorjahres 2018 im Normalbereich, so Dörr, so sei der Entwurf des Ergebnishaushalts 2019 im negativen Sinne geprägt durch die hohen Gewerbesteuerzahlungen im Jahr 2017, die eine gravierende Verschlechterung im Finanzausgleichsbereich 2019 bedeuten. Bedingt durch die Haushaltsarithmetik gibt es auf der einen Seite weniger Zuweisungen, auf der anderen Seite höhere Umlagen.

„Ein großer Faktor, der die städtischen Haushalte mit seinen Schwankungen seit Jahren begleitet, sind die Gewerbesteuereinnahmen“, sagte Dörr. Die sind seit Jahren erfreulich. Liegen sie in einem normalen Jahr zwischen vier und sechs Millionen Euro, so waren 2014, 2015 und 2017 absolute Rekordjahre. 16,8 Millionen Euro, elf Millionen Euro und 17,3 Millionen Euro flossen in das Stadtsäckel. Das bescherte der Stadtkasse mit Blick auf die anstehende Großprojekte „einen warmen Geldsegen“. 2019 wird bei der Gewerbesteuer wieder ein „normales“ Jahr werden.

Wermutstropfen bei aller Freude

Bei aller Freude über hohe Steuereinnahmen gibt es auch einen Wermutstropfen: Der Finanzausgleich fordert die kommunale Solidarität der finanzstarken Kommunen ein. Immer zwei Jahre, nachdem die Steuerkraft gut war, folgt der teilweise Ausgleich über geringere Zuweisungen und höhere Umlagen.

Die hohen Einnahmen haben das Rücklagenpolster ordentlich ansteigen lassen, was in den kommenden Jahren mit einer Reihe großer Projekte auch nötig sein wird.

Die gute konjunkturelle Lage macht nicht nur die Wirtschaftsweisen glücklich, sie „zaubert dem Kämmerer ein Lächeln ins Gesicht“, wie Joachim Dörr weiter sagte. Beschert das der Stadt doch Mehreinnahmen von über 300 000 Euro bei der Einkommenssteuer und von 120 000 auf dann 1,128 Millionen Euro bei der Umsatzsteuer. Das nannte Dörr eine „verlässliche Einnahmekomponente im Stadthaushalt“.

Erfreulich sei auch der kürzlich abgeschlossene „Pakt für gute Bildung und Betreuung“. Der führt dazu, dass die Betriebskostenfinanzierung deutlich erhöht wird. Unter dem Strich bedeute das Mehreinnahmen von rund 142 000 Euro. „Der Nettoanteil der Kommune an den Betriebskosten der Kindergärten sinkt dadurch auf 50,76 Prozent. Vor zwei Jahren lag er noch bei bei über 60 Prozent.“

Gegenüber 2018 führen die geringeren Zuweisungen und die höheren Umlagen saldiert zu einer Verschlechterung von über elf Millionen Euro. Auch die weiter steigenden Unterhaltungsmaßnahmen belasten diesen und auch kommende Haushalte, so der stellvertretende Kämmerer weiter. Der Entwurf des Ergebnishaushalts 2019 weise ohne innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten ein Defizit von rund 5,68 Millionen Euro aus. Damit sei die gesetzliche Erfordernis der Gemeindeordnung nicht erfüllt, nach welchem der Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) durch das Ressourcenaufkommen (Erträge) gedeckt werden soll. Durch die aus Vorjahren vorhandene Liquidität, sprich die prall gefüllte Rücklage, könne dies jedoch kompensiert werden, so dass ein genehmigungsfähiger Haushalt vorgelegt werden kann.

Zum Finanzhaushalt, der die Investitionstätigkeit aufzeigt, sagte Dörr, die geplanten Einnahmen im Investitionsbereich belaufen sich auf 7,775 Millionen Euro. Das Ausgabevolumen im investiven Bereich beträgt 13,504 Millionen Euro. Der investive Bereich erfordere damit einschließlich Tilgungen eine Kostendeckung von 7,084 Euro, die durch freie Liquiditätsmittel ausgeglichen werden kann.

Große Projekte

Der Grund für das Investitionsvolumen bei im Jahr 2019 insgesamt 129 vorgesehenen Projekten liege in der zeitlichen Konzentration mehrerer Investitionsschwerpunkte. „Die zehn größten Investitionsprojekte benötigen zwei Drittel des Investitionsvolumens.“ Speziell im Bereich der Baumaßnahmen nehme sich die Verwaltung viel vor, nämlich Projekte mit einem Ausgabevolumen von 10,7 Millionen Euro. Größte Maßnahmen im Haushalt 2019 sind der Abbruch und der Neubau der Turnhalle Keimstraße mit 2,8 Millionen Euro, die Kanalistion Untere Vorstadtstraße mit 504 000 Euro, das Regenüberlaufbecken „Barnholz“ mit 871 000 Euro und der Straßenbau Unter Vorstadtstraße mit 560 00 Euro.

Zur Finanzierung der Investitionen sagte Dörr, dass der Löwenanteil durch Zuwendungen von Bund und Land mit 4,48 Millionen Euro komme. Dazu kämen 2,46 Millionen Euro aus dem Veräußerung von Sachwerten, hauptsächlich Bauplätzen und Gebäuden, sowie 772 500 Euro aus Beitragseinnahmen.

Rechne man die roten Zahlen des 2019er-Zahlenwerks zusammen – Ergebnishaushalt rund 5,7 Millionen, Investitionen 5,7 Millionen und Tilgungen von 1,355 Millionen Euro – ergebe das einen Finanzbedarf von rund 12,76 Millionen Euro. „Dazu ist es nötig, dass wir tief in den Sparstrumpf greifen“, sagte Joachim Dörr. Die Finanzierung könne duch die vorhandene Liquidität aus den Rücklagen erfolgen, ein Kredit muss nicht aufgenommen werden. Bei planmäßigem Verlauf werde Ende 2019 ein Stand an liquiden Mitteln von sechs Millionen Euro erwartet.

Schulden werden abgebaut

Im Haushalt sind Tilgungen mit 1,355 Millionen Euro eingeplant. Eine Kreditneuaufnahme ist auch 2019 nicht vorgesehen, so dass die Verschuldung der Stadt bei planmäßigem Verlauf des Haushaltsjahres weiter abgebaut werden könne. Zum Jahresende 2019 werde ein Schuldenstand von 13,4 Millionen Euro erwartet, so Dörr. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt dann bei 1163 Euro.

