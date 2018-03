Zahlreiche überregionale Erfolge gefeiert

Anzeige

Eine echte Bereicherung im Zuchtbereich ist der Dobermann-Zwinger, der von Carola und Hubert Dürr aus Seckach betrieben wird. Für die Rottweiler-Zucht ist Familie Gehrig zuständig, die mit ihren Hunden viele Schauen mit tollen Ergebnissen besuchte. Auch Karin und Arno Weczerek und deren Golden Retriever besuchten erfolgreich verschiedene Schauen.

Bei den Schäferhunden startete Alfred Neuhold in Eberbach mit „Gorby von der Hagenmühle“ erfolgreich zur Ankörung auf Lebenszeit. Ebenfalls in Eberbach war Joachim Müller mit „Jolli vom kalten Eck“ angetreten und erreichte die Ankörung. Außerdem startete er in Viernheim mit „Icon vom Wolkenstein“ und „Joana vom Kalteneck“ zur Ankörung. Bei der Sonderschau in Neustadt waren Hündin „Jolli vom kalten Eck“ mit V1 und in Diedesheim Hündin „Jolina vom kaltem Eck“ mit V6 erfolgreich; in Weil am Rhein „Icon von Wolkenstein“ mit V3 in der Gebrauchshundeklasse sowie „Joana vom kalten Eck“ und „Lea vom kalten Eck“ mit VV1.

Joachim Müller war mit seinen Hunden auch auf der Landeszuchtschau in Viernheim erfolgreich. In der Gebrauchshundeklasse Rüden erreichte er mit „Icon vom Wolkenstein“ V5 und in der Nachwuchsklasse Hündinnen mit „Lea vom kalten Eck“ VV3 und somit den Titel „Landessiegerin“. Außerdem besuchte Müller mit Erfolg Landeszuchtschauen in St. Ingbert und Bürgstadt.

Thomas Kern beendete mit seiner Hündin „Omega vom Ortskern“ mehrmals auf Schauen in Baden-Baden und in Walldürn die Nachwuchsklasse Hündin mit VV1. In Lahr und Griesheim gelang ihm der Sieg in der Jugendklasse Hündin mit SG 1. Weiterhin wurden die Hündinnen „Octavia und Oliviana vom Ortskern“ auf Schauen in Lahr und Kippenheim Sulz erfolgreich in der Jugendklasse ausgestellt. Auf der Landeszuchtschau in Viernheim erreichte die Hündin „Nicki vom Ortskern“ in der Gebrauchshundeklasse V5.

Schau in Ulm der Höhepunkt

Der Höhepunkt der Ausstellungssaison war die Bundessiegerzucht-schau im Ulmer Donau-Stadion mit Ausstellern aus der ganzen Welt. Dort reihte sich Joachim Müller mit seinem Rüden „Icon von Wolkenstein“ in der Gebrauchshundeklasse auf Platz V39 ein. Ebenfalls sehr erfolgreich stellte Thomas Kern seine Hündin „Nicki vom Ortskern“ in der Gebrauchshundeklasse Hündinnen vor, die aus 230 gemeldeten Tieren V36 erreichte. Die größte Überraschung war der Sieg von Hündin „Oliviana vom Ortskern“ bei der Hauptzuchtschau in der Klasse HGH Jugendklasse. Ihre Besitzerin Ingrid Eisenlöffel und Züchter Thomas Kern waren sehr stolz über diesen Titelgewinn.

Über die Ausbildungstätigkeiten informierte Ausbildungswart Alfred Neuhold. Demnach fanden im Jahr 2017 keine Leistungsprüfungen statt. Über geordnete wirtschaftliche Verhältnisse berichtete Schatzmeisterin Andrea Gehrig. Die Kassenprüfer Diana und Joachim Müller bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung. Der empfohlenen Entlastung des Vorstands folgte die Versammlung einstimmig.

Bürgermeister Markus Günther lobte die „hervorragende ehrenamtliche Vereinsarbeit“ und dankte den Mitgliedern auch für ihr Engagement im Wachdienst bei verschiedenen Veranstaltungen der Stadt.

Stellvertretender Vorsitzender Oskar Höfling nahm anschließend zusammen mit dem Bürgermeister die Ehrung langjähriger Mitglieder vor. Ausgezeichnet wurden Damian Lach (15 Jahre), Heidrun Müller-Berberich, Birgit Streun, Dieter Streun (20 Jahre), Michael Kaiser, Wolfgang Kaiser, Jürgen Lawo (25 Jahre), Bruno Störzer, Rolf Meixner (30 Jahre), Dieter Herberich (35 Jahre), Thomas Kern (40 Jahre) und Norbert Blum (45 Jahre).

Wahlen zum Vorstand

Die anschließenden Wahlen des Vorstands brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender Jürgen Hartmann, stellvertretender Vorsitzender Oskar Höfling, Schriftführerin Andrea Kreis, Schatzmeisterin Andrea Gehrig, Zuchtwart Thomas Kern, Ausbildungsleiter Jürgen Hartmann, Beisitzer Lisa Blum, Werner Farrenkopf, Nico Hartmann und Karl-Josef Schäfer, Kassenprüfer Sophia Blum und Alexander Wünst, Delegierte für die LG-Delegierten-Versammlung Thomas Kern und Joachim Müller. ds

