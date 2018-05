Zauberhafte Märchenwelt

Anzeige

Amorbach.In die zauberhafte und gleichermaßen grausame Welt der Märchen, Legenden und Balladen wurden das Publikum am Donnerstag in zwei Vorstellungen am Karl-Ernst-Gymnasium (KEG) entführt. Dass Balladen geradezu ideal für die Theaterbühne sind, demonstrierten zwei Ensembles unter der Leitung ihrer Theaterlehrerin Brigitte Specht auf fantasievolle und kreative Weise.

Goethes „Erlkönig“ und sein „Zauberlehrling“, „Der Handschuh“ von Schiller sowie Fontanes „Die Brück’ am Tay“ dienten als Grundlage für modernes Schultheater. Klassische Rezitation stand im Hintergrund. Vielmehr übten chorisches Sprechen, Improvisationspassagen, ein Wechsel von tänzerischer Choreografie und „Freeze“ sowie das Bespielen des gesamten Raumes außerhalb der Bühne, manchmal dramatisch, manchmal ironisch-witzig, ihren Reiz aus. Die atmosphärisch passenden Kulissen wurden über einen Beamer an die Wand „gezaubert“.

Nach dieser Gemeinschaftsproduktion glänzten die sechs Schüler aus den 8. und 9. Klassen mit einer enormen Bühnenpräsenz und nahezu perfektem Englisch. Dickens’ „Christmas Carol“ wurde in den Frühling transferiert und der Sheriff von Nottingham ging wieder einmal einem der Tricks des legendären Robin Hood auf den Leim.