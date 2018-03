Anzeige

Walldürn.Unter dem Thema: „Zeit zur Umkehr“, findet heute um 19.15 Uhr in der Wallfahrtsbasilika das erste „Stay & Pray“ 2018 statt. Gleichzeitig hat Papst Franziskus für diesen Tag zu einem weltweiten Gebets- und Fasttag für den Frieden in der Welt aufgerufen. Erstmals besteht die Möglichkeit, das Sakrament der Versöhnung zu empfangen. Eine weitere Neuerung besteht darin, dass die Kirchenbesucher an diesem Abend ihre Fürbitten mitbringen und in eine am Marienaltar bereitgestellte „Fürbitten-Box“ einwerfen können. Die Fürbitten werden dann vorgelesen. Den jungen Geist der Kirche spüren, ihn sehen und lebendig halten, ist das Ziel von „Stay & Pray“. Die Eckpfeiler lauten: Abschalten vom Alltag, die Stille suchen, das Wort Gottes hören, Fürbitten sprechen, der Musik zuhören, mitsingen und eine Kerze für ein Anliegen entzünden. Um 17.45 Uhr beginnt eine Kreuzwegandacht, ebenfalls gestaltet von der Gruppe „Stay & Pray“, um 18.30 Uhr die Messfeier.