Zeugnis der Stadtgeschichte

Leihgabe an Museum

Seine Ehefrau Barbara, geborene Cranach, überlebte ihren Mann und konnte nur mit Mühe ihr Heiratsgut retten. So grausam das Ende von Christian Brück in Gotha auch war, ist er doch einer der berühmtesten Söhne Gothas geblieben und bildlich am 1. Februar dieses Jahres in seine Heimatstadt zurückgekehrt. Die Joachim und Susanne Schulz Stiftung hat das Gemälde für zwei Jahre als Leihgabe an das Herzogliche Museum in Gotha gegeben, schließlich gilt das Gemälde als Zeitzeugnis der Stadtgeschichte.

Sowohl die Stadt Gotha als auch die fachkundige Stiftung Schloss Friedenstein wollen die Zeit bis 31. Januar 2020 dazu nutzen, um Gutachten erstellen zu lassen und die Kaufmodalitäten zu klären, denn beide sind bestrebt, den Kanzler Brück dauerhaft in seiner Heimat zu behalten.

Für die JSS-Stiftung liegen der Besitz und die Ausstellung von Kunst außerhalb des Stiftungszwecks, deshalb sind die Verantwortlichen der Stiftung überzeugt, dass das Bild in Gotha im Rahmen einer schon bestehenden Cranach-Sammlung einen angemessenen Platz finden kann. L.M.

