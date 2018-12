Ziel ist ein großes Gesamtkunstwerk

Die Gewinner des Projektwettbewerbs 2018 der Mosca GmbH stehen fest. Gefördert werden sechs Projektideen aus der Region, darunter ein Projekt des Kinder- und Jugendheims St. Kilian.

Waldbrunn/Walldürn. Zum wiederholten Mal unterstützt Mosca Projekte aus Schulen, Vereinen und Kindergärten/-krippen, die sich im Rahmen des Projektwettbewerbs 2018 für eine finanzielle Unterstützung beworben haben. Der Betrag von insgesamt 7600 Euro verteilt sich unter den ausgewählten sechs Gewinnern.

Diese nutzen die Übergabe der Spendenbeträge am Dienstag, um ihre Projekte ausführlicher vorzustellen. Als Familienunternehmen aus Waldbrunn ist die Mosca GmbH am Standort und in der Region verwurzelt. Verantwortung für die Region zu übernehmen, besonders in Bezug auf Kultur- und Bildungsförderung, ist für das Unternehmen deshalb eine Selbstverständlichkeit.

Der höchste Spendenbetrag von insgesamt 2850 Euro ging an das Projekt „Pink Floyd: The Wall“ des Kinder- und Jugendheims St. Kilian in Walldürn. Ergebnis des Projektes wird eine Aufführung des Stücks „The Wall“ im November 2019 sein. Ziel ist es, auf dem Weg dahin zahlreiche kleine Beiträge der Schüler einzubinden und so ein großes Gesamtkunstwerk zu erschaffen.

Generationen zusammenführen

Während der Erarbeitung sollen sich die Schüler außerdem mit verschiedenen Themen wie beispielsweise Vereinsamung, Verlust, Depression und gesellschaftliche Ausgrenzung auseinandersetzen.

Damit sollen außerdem Menschen aus unterschiedlichen Lebenskontexten und verschiedenen Generationen zusammengeführt und somit das Verständnis füreinander gefördert werden, hieß es weiter zum Projekt.

Weiter gefördert werden die Realschule in Eberbach, das Nicolaus-Kistner-Gymnasium und die Pestalozzi-Realschule in Mosbach und die Grundschule Oberschefflenz.

Auch Vereine konnten wieder beim Projektwettbewerb punkten. Unterstützt werden der SV 1929 Wagenschwend und der Förderverein Kinder und Jugend Fahrenbach.

„Für uns ist es immer eine große Freude, die unterschiedlichen Projekte zu unterstützen“, erläutert Geschäftsführer Timo Mosca. „Natürlich hoffen wir, dass auch die Projekte, die wir nicht fördern können nächstes Jahr realisiert werden.“

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.12.2018