Züge fahren in Doppeltraktion

Walldürn.Beim Narrentreffen am 24. Februar wird die „Affenstadt“ an diesem Tag zur Hochburg der Narretei.

Zum 1225. Geburtstag der Stadt werden nicht nur die Faschenachtsgesellschaften des Narrenrings Main-Neckar kommen, sondern auch Gruppen aus dem Bereich der schwäbisch-alemannischen Fastnacht.

Gaudiwurm geht um 13 Uhr los

Gastgeber ist die FG „Fideler Aff“. Ab 13.01 Uhr wird der Gaudiwurm mit bis zu 3700 Teilnehmern durch die Innenstadt ziehen. Die WestFrankenBahn setzt an diesem Tag, alle Züge Richtung Walldürn, die nicht vom Schienenersatzverkehr (SEV) betroffen sind, in Doppeltraktion ein (jeweils 2 Fahrzeuge). Der erste Zug startet aus Richtung Miltenberg dort um 11.27 Uhr und erreicht Walldürn um 12.01 Uhr. Aus Richtung Seckach startet der SEV um 11.17 Uhr und kommt in Walldürn um 11.53 Uhr an.

Für den Nachhauseweg stehen in Richtung Miltenberg um 14, 16, 18, 20 Uhr sowie in Richtung Seckach um 14.08, 16.08, 18.08 Uhr ebenfalls Züge mit doppelter Kapazität zur Verfügung. In Richtung Seckach fährt um 20.03 Uhr nochmals der Schienenersatzverkehr (Bus).

Auf das Auto verzichten

Die Bevölkerung ist aufgerufen, auf das Auto zu verzichten und von dem Angebot regen Gebrauch machen.

An diesem Tag wird sich auch der Landesvater Ministerpräsident Winfried Kretschmann davon überzeugen, dass man in „Dürn“ Faschenaacht feiern kann.

