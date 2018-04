Zur inneren Ruhe führen

Anzeige

Walldürn.Der Singkreis gestaltet wieder die „Nacht der Lichter“ im Rahmen der Blumen- und Lichterfestes am Mittwoch, 9. Mai, um 21 Uhr in der Basilika. Auch in diesem Jahr besteht die Möglichkeit in einem Projektchor gemeinsam mit dem Singkreis und einigen Instrumentalisten die vierstimmigen Gesänge für diesen Taizégottesdienst ein zu üben.

Die Proben beginnen zunächst mit Einsing- und Stimmbildungsübungen, danach werden die eingängigen kurzen Melodien mehrstimmig geübt.

Das ständige Wiederholen einer Liedzeile will die Menschen zu inneren Ruhe führen. Alle interessierten Sänger sind willkommen.