Zutaten für eine Suppe gesammelt

Anzeige

Nach der kurzweiligen Runde durch das Museumsgelände ging es dann in der Museumsgaststätte an das Weiterverarbeiten. Am Ende des Nachmittags konnten die Teilnehmer eine sämige, herzhafte und kräftigende Suppe genießen, die sie aus den gesammelten Kräutern gekocht hatten. Sie schmeckte nicht nur lecker, sondern war mit den Gänseblümchen und Huflattich-Blüten auch noch schön anzusehen.

Am Sonntag, 27. Mai, wird das Thema wieder aufgegriffen, wenn im Odenwälder Freilandmuseum der erste Kräutertag stattfindet und Kräuterpädagoginnen wie Doris Öppling beispielsweise zu Kräuterwanderungen einladen und an ihren Ständen zeigen, was man alles aus Wild- und Gartenkräutern machen kann.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 05.04.2018