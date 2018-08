Zuverlässig und professionell

Anzeige

Buchen/Walldürn.Nach fast 40 Jahren im Dienst der Polizei Baden-Württembergs, davon 34 Jahre in verantwortlichen Funktionen beim Polizeirevier in Buchen, ist Erster Polizeihauptkommissar Rolf Günther am Montag vom Leiter der Direktion Polizeireviere, Leitender Polizeidirektor Wolfgang Reubold, in den Ruhestand verabschiedet worden.

Beliebter Ansprechpartner

Rolf Günther begann seine Karriere im September 1978 bei der Bereitschaftspolizei in Bruchsal. Sechs Jahre später, nach Stationen bei der Polizeidirektion Heidelberg und einem Studium an der Fachhochschule der Polizei in Villingen-Schwenningen, erfolgte der Wechsel des Walldürners ins heimatnahe Buchen.

Nach einer langjährigen Verwendung als Dienstgruppenleiter übernahm der Vater zweier erwachsener Söhne im Jahr 2002 die Leitung des Bezirksdienstes.