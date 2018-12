Zwei Projekte werden unterstützt

Bei der Adventsfeier des katholischen Frauengemeinschaft Walldürn wurden zwei Spendenschecks übergeben.

Walldürn. Es ist schon beachtlich, was die katholische Frauengemeinschaft Walldürn in den letzten Jahren an Spenden für Projekte und Hilfesuchende übergeben konnte. So auch wieder bei der diesjährigen Adventsfeier. Zunächst aber stand traditionsgemäß die Heilige Messe im Vordergrund, die vom Präses der Frauengemeinschaft Pater Josef Bregula OFM conv. zusammen mit seinem Mitbruder Pater Thaddäus Pytka OFM conv. gefeiert wurde.

Bei der anschließenden Adventsfeier im vollbesetzen Pfarrsaal begrüßte Vorstandsmitglied Doris Hamberger die Mitglieder der Frauengemeinschaft, die Vertreterinnen und Vertreter des Pastoralteams und die beiden Vorsitzenden des Fördervereins für die Missionsarbeit, Anton Fach und Sieglinde Böhrer. Musikalisch umrahmt wurde die Feierstunde von Marcel Ditrich, der am E-Piano die Weihnachtslieder einfühlsam begleitete.

Pater Josef betonte in seiner Ansprache, dass die Frauengemeinschaft in Walldürn eine große Stütze innerhalb der Seelsorgeeinheit darstellt und während des Jahres zahlreiche Aktivitäten sowohl im religiösen wie auch im gesellschaftlichen Sinn unternehmen. Dafür bedankte er sich bei der Frauengemeinschaft.

Schecks übergeben

Sieglinde Fach und Rita Kugler leiteten dann über zur Spendenübergabe, die auf zwei Projekte aufgeteilt wurde. Grundlage für die Spenden seien die Café-Stuben-Aktion im März, die Bewirtung bei der Frauenwallfahrt im Juni und das Binden der Würzbüschel für Maria Himmelfahrt.

Aus dem Überschuss dieser Aktionen werden daher mit 500 Euro neue Gotteslobe für die Sankt Marien Kirche angeschafft und mit 1500 Euro wird der Kindergarten Hingawali in Tanzania und damit die Missionsarbeit des Fördervereins unterstützt. „Das alles war natürlich auch nur durch das große ehrenamtliche Engagement vieler Frauen möglich, die die einzelnen Aktivitäten in vielfältiger Weise unterstützt haben“, betonte Sieglinde Fach.

Nach dem Weihnachtslied „Stern über Bethlehem“ stand die Adventsmeditation auf dem Programm, die die Überschrift trug: „Der weite Weg nach Bethlehem“. Eine Geschichte, die von mehreren Frauen spielerisch erzählt wurde und in der sich eine kleine Schnecke mit Namen Sofia auf den weiten Weg nach Bethlehem machte. Eine Erzählung, die mit vielen Lebensweisheiten und Nachdenklichem gespickt war und die am Ende bei allen Menschen und Tieren, denen die kleine Schnecke begegnete, eine große Freude und einen tiefen Frieden in ihren Herzen auslöste. Doris Hamberger bedankte sich am Ende dieser Adventsfeier bei allen Frauen, die sich in irgendeiner Weise zum Gelingen des Abends und der Adventsfeier eingebracht hatten.

„Leidenschaftlich glauben“

Dank sagte Doris Hamberger abschließend aber vor allem den Mitgliedern der Frauengemeinschaft Walldürn für ihr Kommen, denn nur mit einem solchen Miteinander, sagte sie zu der Versammlung, kann auch das Leitbild des katholischen Frauenverbandes: „Wir wollen leidenschaftlich glauben und leben und Gemeinschaft pflegen“ in die Tat umgesetzt und Wirklichkeit werden. (adr)

