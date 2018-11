Zwei Stücke von Nestroy stehen auf dem Spielplan

Miltenberg.Die Theatertage Mildenburg mit der „theaterachse Salzburg“ finden von Mittwoch, 10. Juli, bis Samstag, 20. Juli, zum 24. Mal hintereinander statt. Zwei Werke von Nestroy stehen auf dem Spielplan: der Einakter „Frühere Verhältnisse“, das bekannteste Werk Nestroys, sowie sein letztes Stück „Häuptling Abendwid“.

Acht Aufführungen

Beide Stücke, so unterschiedlich sie auch sein mögen, sind hinreißend komisch, intelligent und zugleich zeitlos in ihrem geistreichen Witz. Die acht Aufführungen finden statt am Mittwoch, 10. Juli (Premiere), am 12., 13., 16., 17., 18., 19. und 20. Juli, jeweils um 20 Uhr im Burghof der Mildenburg (bei schlechtem Wetter im Bürgersaal im Alten Rathaus).

Stück für Kinder

Am Samstag, 20. Juli, um 15 Uhr, gibt es im Alten Rathaus für alle ab vier Jahren das Kinderstück Hänsel und Gretel in einer Inszenierung der „theaterachse“.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.11.2018