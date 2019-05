Zwei Stücke zum Finale

Walldürn.Die Badische Landesbühne gastiert am Mittwoch, 3. Juli zum Saisonfinale mit zwei Aufführungen imHof der Auerberg-Werkrealschule.

Um 17 Uhr wird zunächst „Des Kaisers neue Kleider“ von Wolf-Dietrich Sprenger nach Hans Christian Andersen gezeigt. Der Kaiser macht jeden Modetrend mit! Während er Unsummen seines Reichtums für Mode nach dem neusten Schrei verprasst, hungert sein Volk. Sein gewitzter Lakai findet das schon lange ungerecht. Der Minister will Karriere machen und greift sogar zur Schere, um Falschgeld herzustellen, damit der Kaiser täglich neue Kleider bestellen kann. Zwei Jugendlichen aus dem Volk reicht es. Sie stellen sich als Coco und Karl vor und behaupten, ganz spezielle Kleider herstellen zu können, nämlich solche, die nur für kluge und fähige Menschen sichtbar seien. Der Kaiser beauftragt die beiden sofort.

Das Märchen von Hans Christian Andersen nimmt die Eitelkeit der Herrschenden aufs Korn und macht Mut gegen den Strom zu schwimmen.

Um 20.30 Uhr ist dann „Don Camillo und Peppone“ von Giovannino Guareschi/Gerold Theobalt zu sehen. In einem Dorf in der italienischen Po-Ebene setzt sich die politische Großwetterlage im Kleinen fort. Die Anhänger der Kommunistischen Partei, angeführt von Sektionssekretär Peppone, stehen den konservativen Katholiken gegenüber. Diese werden insbesondere durch den Großgrundbesitzer Pasotti und den bauernschlauen Priester Don Camillo vertreten. An handfesten Konflikten herrscht kein Mangel. Die Lage spitzt sich zu, als Peppone zum Bürgermeister gewählt wird und den Generalstreik ausruft. Zudem verliebt sich Pasottis Tochter in einen glühenden Kommunisten. Don Camillo hat also einiges zu tun, seine Schäfchen im Zaum zu halten!

Damit er es mit seinen Streichen gegen die Kommunisten nicht zu weit treibt, muss ihn Jesus des Öfteren an die Würde seines Amtes erinnern. Ob der Dorffrieden wieder hergestellt werden kann und die Liebe am Ende siegt?

Don Camillo und Peppone von Giovannino Guareschi (1908 bis 1968) ist mit seinen derben Streichen und sentimentalen Momenten der volkstümlichste Roman der italienischen Literatur. Gezeigt wird er in der Theaterfassung von Gerold Theobalt.

