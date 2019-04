Zwei Titel und eine Vizemeisterschaft gefeiert

Walldürn.Zügig ist am Freitagabend die Mitgliederversammlung des TC Walldürn im vereinseigenen Clubheim verlaufen. Zunächst ging Stephan Brodowski als Mitglied des geschäftsführenden Vorstandsteams in seinem Bericht auf das Abscheiden der fünf Seniorenmannschaften in der zurückliegenden Medenrunde ein.

Demnach feierte die Herrenmannschaft mit sechs Siegen und 12:0 Punkten ungeschlagen die Meisterschaft in der 1. Kreisklasse. Die Herren 40-Mannschaft belegte mit 4:6 Punkten den 5. Platz in der Kreisliga. Aufgrund rückläufiger Mannschaftsmeldungen für die bevorstehende Medenrunde stiegen die Herren 40 unerwartet in die nächsthöhere Spielklasse auf. Die neu formierte Herren 50-Mannschaft gewann in der 1. Bezirksklasse mit 10:2 Punkten auf Anhieb die Meisterschaft. Die in einer Spielgemeinschaft mit dem TC Hardheim gemeldete Herren 70-Mannschaft belegte in der 2. Bezirksliga mit 7:3 Punkten den 2. Platz. Schließlich schloss die in einer Spielgemeinschaft mit dem TC Buchen gemeldete Damen 40-Mannschaft in der 1. Bezirksklasse, Gruppe 78 mit 4:6 Punkten auf dem 3. Platz ab.

Als weitere Aktivitäten im zurückliegenden Clubjahr nannte Brodowski ein Doppelturnier der Herren Ü35 mit anschließendem Grillfest, woraus Heiko Schneider/Stephan Brodowski als Sieger hervorgingen, und ein Schleifchen-Mixed-Turnier mit sechs Doppelpaarungen.

Neue Damenmannschaft

An der im Mai beginnenden Medenrunde nimmt zusätzlich zu den im Vorjahr gemeldeten Mannschaften erstmals wieder ein Damen-Team als 4er-Mannschaft teil. Die Herrenmannschaft spielt nach dem Einstieg als 4er-Mannschaft im Vorjahr in der neuen Saison als 6er- Mannschaft. Jeden ersten Montag im Monat wird ein Schnuppertag für Erwachsene angeboten.

Jugendsportwart Julian Stieber ging in seinem Bericht zunächst auf den Spielbetrieb des vergangenen Jahres ein. Die in einer Spielgemeinschaft mit dem TC Götzingen gemeldeten Junioren U14 belegten in der 1. Bezirksklasse mit 5:5 Punkten den 4. Platz und die Junioren U18 wurden in der 1. Bezirksklasse mit 11:1 Punkten ungeschlagen Meister.

Am Sommertraining auf dem Clubgelände haben 28 Jugendliche in sieben Gruppen teilgenommen, am Wintertraining in der Halle waren es 44 Jugendliche in elf Gruppen. Trainiert wurden sie von Dennis Weber, Hermann Stieber, Julian Stieber und Pascal Thiry.

Als weitere Aktivität vermeldete der Jugendsportwart die Durchführung der Jugendtage mit 13 Teilnehmern im Alter von sechs bis 14 Jahren im September als Beitrag zum Walldürner Ferienprogramm. In einem kurzen Ausblick wies Stieber darauf hin, dass für die Medenrunde 2019 eine Juniorinnen U12-Mannschaft sowie eine Junioren U16-Mannschaft in Spielgemeinschaft mit dem TC Götzingen gemeldet wurden.

Technischer Leiter Jürgen Flachs erinnerte an mehrere Arbeitseinsätze im vergangenen Jahr im Clubheim und auf der Anlage. Er teilte mit, dass die Plätze auch in diesem Jahr von einer Fremdfirma für den Spielbetrieb hergerichtet werden.

Eine ausgewogene Bilanz wies der von Schatzmeister Maik Basler vorgetragene Kassenbericht auf. Die beiden Kassenrevisoren Walter Bundschuh und Bernd Kaufmann bestätigten dem Vereins-Schatzmeister eine einwandfreie und vorbildliche Buchführung. Er von ihnen empfohlenen Entlastung erteilte die Versammlung einstimmig.

Als Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandsteams wurden anschließend Stephan Brodowski (Vorstand für Sport), Ahmet Aksu (Vorstand für Verwaltung und Organisation), Annamaria Sandorova (Vorstand für Protokoll und Schriftwesen) gewählt. Als weitere Mitglieder des Gesamtvorstands wählte die Versammlung Maik Basler (Vorstand für Finanzen), Julian Stieber als (Jugendsportwart) und Walter Bundschuh (Technischer Leiter). Als Kassenrevisoren wurden Walter Bundschuh und Bernd Kaufmann bestätigt.

Zur Ehrung für langjährige Treue zum Verein waren Walter Noe (65 Jahre), Klaus Nagel (50 Jahre) sowie Heiko Sauter und Andreas Meder (jeweils 15 Jahre) vorgesehen. Weil alle vier terminlich verhindert waren, wird die Ehrung an geeigneter Stelle nachgeholt.

Zum Abschluss der Sitzung wurden Änderungen im Medenrunden-Wettspielsystem, die Trainingszeitenregelung sowie die Regelung zur Reinigung der Umkleidekabinen vor und nach den Medenrundenspielen besprochen. ds

