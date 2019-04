Zwei Touren ab Adelsheim

Walldürn.Von Adelsheim nach Möckmühl und „um Adelsheim herum“ führt eine Wanderung des Odenwaldklubs am Sonntag, 14. April. Treffpunkt zur Abfahrt in Fahrgemeinschaften nach Adelsheim ist um 13.30 Uhr am ehemaligen Tengelmann-Parkplatz. Von dort wandert eine Gruppe unter der Führung von Günter Schmidt nach Möckmühl, größtenteils entlang der Markierung „Rotes Kreuz“. Es sind 14 Kilometer sowie 300 Meter Anstieg und 350 Meter Abstieg zu bewältigen.

Eine zweite Gruppe unter der Führung von Albert Ehrler fährt weiter mit dem Auto nach Möckmühl. Von dort wandert die Gruppe über Ruchsen um Möckmühl herum mit anschließender Stadtführung. Die Strecke beträgt sieben Kilometer mit je 120 Metern Auf- und Abstieg. Die Tour kann durch weglassen der Stadtführung auf fünfeinhalb Kilometer und 80 Höhenmeter abgekürzt werden. Abschließende Einkehr ist im Gasthaus „Württemberger Hof“.

