Zwei Touren an Pfingsten

Walldürn.Der Odenwaldklub Walldürn bietet am Pfingstwochenende zwei Wanderungen an: Am Samstag, 8. Juni, um 16 Uhr findet eine Wanderung in der Wacholderheide zwischen Bretzingen und Hardheim statt. Dauer etwa zwei Stunden, der Nachmittag wird mit einer Einkehr beendet. Informationen unter Telefon 06282/6562. Am Montag, 10. Juni, um 9 Uhr wird eine Langstreckenwanderung über die Walldürner Höhe ins Maintal zum Engelsberg unternommen. Die Streckenlänge beträgt etwa 25 Kilometer. Unterwegs ist Rucksackverpflegung angesagt. Die Rückkehr erfolgt mit der Eisenbahn. Nähere Angaben unter Telefon 06282/213. Sammelpunkt für beide Wanderungen ist der Parkplatz gegenüber der Hauptstelle der Volksbank Franken. Gäste sind willkommen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 07.06.2019