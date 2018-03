Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Anzeige

Altheim.Ein schwerer Unfall ereignete sich am Montagvormittag auf dem Hellerweg. Eine 25-Jährige hatte offenbar beim Ausfahren aus einer Grundstückseinfahrt nicht ausreichend auf den Verkehr geachtet und übersah wohl deshalb einen Volkswagen.

Dessen 45-jähriger Fahrer war gerade auf dem Hellerweg in Richtung Ortsmitte unterwegs und konnte einen Zusammenstoß mit dem Hyundai der Frau nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall wurde der Golf nach links abgewiesen und kam in einer Hecke zum Stehen.

Fahrer eingeklemmt

Der Fahrer war zunächst mit schweren Verletzungen in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde von Einsatzkräften der Feuerwehren Altheim und Walldürn befreit und musste mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Die Hyundai-Lenkerin wurde ebenfalls verletzt und musste ebenfalls in eine Klinik gebracht werden. An den Fahrzeugen, die beide nicht mehr fahrbereit waren, entstand Sachschaden in Höhe von mehr als 15 000 Euro.