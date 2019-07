Zwischen Kultur und Karate

Walldürn.Ein Trainings- und Freizeiterlebnis der besonderen Art erlebten Mitglieder der Sportkarate Walldürn beim Trainings- und Freizeitcamp in Santa Susanna an der spanischen Costa Brava. In einem Trainingsraum und am Strand wurde zwei Mal am Tag intensiv trainiert. Aber auch kulturell war einiges geboten, unter anderem mit einem Ausflug nach Barcelona und mit einer Bootsfahrt auf dem Meer bis Tossa de Mar.

Erlebnisreiches Wochenende

In der verbleibenden Freizeit konnte man sich am Strand oder am Pool erholen. Wolfgang Bundschuh, dem die Gesamtorganisation unterlag, standen Sara Djapa und Sergen Steinbauer als Betreuer zur Seite. Nach einer erlebnisreichen Woche ging es dann wieder heimwärts mit dem festen Vorsatz auf eine Wiederholung 2020. sti

