Zwischenmenschliche Basis als wichtiger Erfolgsfaktor

Walldürn.Mit den Worten „Um zu wissen, was wirklich wichtig ist, wollen wir den Austausch mit den Betroffenen vor Ort“ begrüßte der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Fabian Berger die Gäste zur Gesprächsrunde im Restaurant Riesen in Walldürn. Auf Einladung der Partei trafen sich Vertreter der ortsansässigen Wirtschaft- und Gewerbetreibenden mit den Wirtschaftsförderern der Stadt und des Gemeindeverwaltungsverbandes sowie Vertretern der CDU, um sich über aktuelle Belange und Bedürfnisse auszutauschen.

Andere Branchen, gleiche Sorgen

Eines wurde den Teilnehmern schnell klar: dass die Wünsche und Probleme der Vertreter aus Wirtschaft und Gewerbe weitestgehend identisch sind, egal aus welcher Branche oder wie groß das Unternehmen ist. Die steigende Bürokratie und lange Bearbeitungszeiten von Anträgen stellten sich als die größten Sorgen heraus. „Wenn ein Unternehmen investieren möchte, dann muss es meistens schnell gehen“, merkte einer der Unternehmer an. „Wenn dann nach Wochen neue Auflagen gemacht werden, sind diese meist mit Kosten verbunden, die nicht in die Finanzierung einkalkuliert sind und Investitionen vor Probleme stellen“, ergänzte ein weiterer Gast.

Lange Bearbeitungszeiten

Dass die Einbeziehung der vielen Fachbehörden mit langen Bearbeitungszeiten verbunden sei, bestätigten auch die beiden Wirtschaftsförderer. „Fachbehörden haben vier Wochen Zeit zur Stellungnahme und es kommt nicht selten vor, dass kurz vor Ablauf der Frist eine Fristverlängerung beantragt wird“, so die Wirtschaftsförderer.

Viel Lob gab es für deren Engagement und Unterstützung. Man fühle sich nicht als Bittsteller, sondern als wichtiger Geschäftspartner, meinte ein Unternehmer. Die Diskussion zeigte vor allem, dass es für Gewerbe- und Wirtschaftstreibende nicht nur an schnellem Internet, Verkehrsanschlüssen und günstigen Baupreisen liegt, sich in Walldürn nieder zu lassen und dort zu bleiben. Gerade die Nähe zu Verwaltung sowie zu den Wirtschaftsförderern und deren Unterstützung sei ein wichtiger Faktor, hieß es. „Es ist wie so oft, es steht und fällt mit den Menschen“, beschrieb ein Vertreter treffend. Dass man im Walldürner Gemeinderat keine Gesetze ändern könne, sei klar, aber man werde die Themen angehen, welche man beeinflussen könne, stellte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Bernd Müller am Ende der Veranstaltung fest.

Zum Abschluss fasste der Stadtverbandsvorsitzende Berger nochmal die Vielzahl der angesprochenen Themen zusammen und freute sich darüber, dass die beiden Wirtschaftsförderer schon in der Gesprächsrunde das ein oder andere Thema aufgegriffen haben, um es für die Anwesenden zu klären.

