125-Jahr-Jubiläum im Oktober prägt das Jahr

Weikersheim.Nach einem ereignisreichen Wanderjahr 2018 mit über 1000 Teilnehmern und über 700 Wanderkilometern steht das 125-Jahr-Jubiläum der Ortsgruppe am 13. Oktober in der neuen Tauber-Philharmonie jetzt ganz im Fokus des Vereins.

Nach der Begrüßung und einer Gedenkminute für die verstorbenen Mitglieder erinnerte der Vorsitzende Fritz Sackmann bei der Mitgliederversammlung an die besonderen Veranstaltungen des vergangenen Jahres. Dies waren unter anderem die Durchführung der zweiten Etappenwanderung auf dem Württembergischen Weinwanderweg von Creglingen nach Weikersheim, das dreitägige Wanderwochenende auf der Ostalb und der Jahresausflug nach Untereisenheim und Bad Kissingen.

Im Bericht des Schriftführers (in Vertretung von Ulrike Wezel) wurde deutlich, dass Vorstand und die Fachwarte sich regelmäßig zu Sitzungen trafen und die Zusammenarbeit zielorientiert und harmonisch war. Wanderwart Karl Wolpert berichtete, dass die Teilnehmerzahlen bei den Monatswanderungen und beim Sportlichen Wandern gestiegen sind, während die Dienstagswanderer mit den meisten Kilometern und Teilnehmern zu einem sehr erfolgreichen Wanderjahr beigetragen haben.

Wegewart Werner Happold, seit einem Jahr im Amt, berichtete von der neuen Beschilderung mit Kombitafeln im Stadtgebiet und den Ortsteilen. Insgesamt wurden von ihm 53 km Wanderwege kontrolliert, Wanderzeichen ausgetauscht und ein Wanderweg neu ausgeschildert.

Für den erkrankten Naturschutzwart Günter Schade berichtete dessen Stellvertreter Karl Wolpert von mehreren Arbeitseinsätzen auf der Magerwiese im Naturschutzgebiet Mutzenhorn an der Pfitzinger Steige. Auch im letzten Jahr wurde die Wiese mit einem hohen Arbeitsaufwand von den engagierten Dienstagswanderern gemäht, und im August waren beim Abräumen des Mähguts 16 Vereinsmitglieder im Einsatz. Darüber hinaus wurden neue Nistkästen aufgehängt und zwei Wanderwege von hohem Gras gemäht und geräumt. Die neue Kassiererin Annerose Schmitt wartete mit ordentlichen Zahlen auf. Der Verein hat gut gewirtschaftet und so bescheinigte im Anschluss Kassenprüfer Christian Bulenda ihr eine einwandfrei geführte Kasse und schlug den Mitgliedern die Entlastung vor.

Diese wurde durch den 1. stellvertretenden Bürgermeister Norbert Beck vorgenommen, der sich in seinem Grußwort sehr positiv über die Arbeit der Ortsgruppe Weikersheim im schwäbischen Albverein äußerte, vor allem was die ehrenamtlichen Arbeiten im Naturschutz und der Landschaftspflege angeht.

Josef Mauritz geehrt

Nach der Ehrung von Josef Mauritz für seine 25-jährige Mitgliedschaft bedankte sich Fritz Sackmann bei allen Wanderführern mit einem Weinpräsent. Für sein besonders hohe Engagement im abgelaufenen Jahr erhielt Karl Wolpert einen Geschenkkorb überreicht. In seiner Vorschau auf 2019 verwies der Vorsitzende besonders auf den Busausflug am 11. August nach Kirchheim/Teck und auf das Vereinsjubiläum am 13. Oktober in der neuen TauberPhilharmonie.

Das Jubiläumsfest ist für die Ortsgruppe eine besonders hohe Herausforderung, was die Vorbereitung, Programmgestaltung und Durchführung betrifft. Sackmann bat alle Mitglieder, sich dabei aktiv einzubringen, sei es mit Ideen bei der Programmgestaltung, im Organisationsteam oder am Jubiläumstag selbst.

Ein grober Programmablauf steht bereits, so sollen am Vormittag zwei Wanderungen angeboten und der Baum des Jahres 2019, eine Flatter-Ulme gepflanzt werden, bevor am Nachmittag die eigentliche Festveranstaltung beginnt.

Auf jeden Fall freue man sich bereits heute auf dieses Fest mit der Teilnahme aller Ortsgruppen aus dem Burgberg-Tauber-Gau und den interessierten Bewohnern Weikersheims. fsw

