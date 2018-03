126 366 Euro für Sanierung

Anzeige

Weikersheim.Tourismusminister Guido Wolf hat am Mittwoch die Projekte bekannt gegeben, die 2018 durch das Tourismusinfrastrukturprogramm gefördert werden. Wolf sagte am Rande des baden-württembergischen Messeauftritts auf der Messe ITB in Berlin: „Die Kommunen sind wichtige Partner für die touristische Entwicklung des Landes. Für die Gäste ist die Infrastruktur vor Ort von zentraler Bedeutung. Umso wichtiger ist, dass das Land die Kommunen bei touristischen Infrastrukturprojekten unterstützt. Wir haben daher in dieser Legislaturperiode die Fördersumme des Tourismusinfrastrukturprogramms von jährlich fünf aufsieben Millionen Euro erhöht. Ich bin sicher: Diese Investitionen zahlen sich für das Land aus.“ 2018 werden durch das Tourismusprogramm des Landes mehr als 30 Projekte gefördert und Investitionen in Höhe von mehr als 25 Millionen Euro angestoßen.

Weikersheim ist die einzige Kommune der nahen Region, die Fördergelder bekommen: für die Sanierung des örtlichen Hallenbads. Bei einer Investitionssumme von 607 000 Euro steuert das Land laut Pressemitteilung 126 366 Euro bei. min