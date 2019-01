17 Werke vorgestellt

Weikersheim.Die Weikersheimer Landfrauen haben ihr Programm mit einem Abend in der Bücherei in Weikersheim begonnen. Marijke Beemsterboer von Buch und Papier hatte einen interessanten Büchertisch aufgebaut. Das Team der Bücherei stellte insgesamt 17 Bücher aus unterschiedlichen Genres vor. Zwischendurch gab es eine Pause, in der sich die Buchinteressierten mit Tee und Gebäck stärken und am Büchertisch stöbern konnten. Nach der Buchvorstellung bedankte sich Vorsitzende Margret Beck beim Büchereiteam Stefanie Greif, Elsbeth Fries und Iris Hillenbrand-Pauli sowie bei Marijke Beemsterboer mit einem Blumenpräsent und verwies auf den nächsten Programmpunkt, der am 20. Februar stattfindet. Das Thema: „Gesellschaftsspiele“. Inge Franke und Karin Deeg werden den Abend gestalten, und es gibt die Gelegenheit, alte und neue Spiele kennenzulernen.

