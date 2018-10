200 Kinder in Weikersheim

Weikersheim.In Weikersheim findet am Wochenende das Landeskindertreffen der DLRG-Landesjugend Württemberg statt. Veranstalter neben der LV-Jugend ist als Ausrichter die DLRG-Jugend sowie die DLRG-Ortsgruppe Weikersheim.

Alle zwei Jahre findet im Wechsel in Württemberg ein Landeskinder- bzw. ein Landesjugendtreffen statt. Dieses Jahr findet das Landeskindertreffen im Lieblichen Taubertal, genauer gesagt in Weikersheim, statt.

Am Freitagnachmittag reisen aus ganz Württemberg über 200 Kinder mit ihren Betreuern aus zahlreichen Ortsgruppen an.

Mit den vielen Helfern, die zum Gelingen der Veranstaltung beitragen, sind an diesem Wochenende ca. 280 Personen zu verköstigen. Dafür steht der DLRG die Mensa der Gemeinschaftsschule zur Verfügung. Geschlafen wird in den zahlreichen Klassenzimmern des Gymnasiums Weikersheim. Das Motto des Landeskindertreffens heißt: „Superhelden“. Das Abendprogramm befasst sich an diesem Wochenende jeweils mit diesem Thema, mit den den Polizisten, Feuerwehrleuten und Rettungssanitätern: alle sind sie Superhelden!

Die DLRG-Kinder können das ganze Wochenende über an zahlreichen Aktivitäten teilnehmen. Etliche Exkursionen in den Wildpark, zur Sternwarte, der Feuerwehr oder den Eisenbahnfreunden Weikersheim stehen auf dem Programm.

Neben Sportaktivitäten in der Sporthalle und Wassergaudi im Hallenbad ist auch ein Bobbycar-Rennen geplant. In zahlreichen Workshops wird gebastelt: Handmanschetten, ein Kochlöffel- und ein Sockenheld, Armbänder und anderes mehr. Die Kinder erwartet in Weikersheim ein tolles Wochenende mit viel Spaß, Spiel und Sport.

