2018 kamen mehr Besucher in den Treff

Der Förderverein des Seniorentreffs Weikersheim kam zu seiner Hauptversammlung zusammen.

Weikersheim. Der Vorstand ging bei der Hauptversammlung des Fördervereins Seniorentreff in seinem Tätigkeitsbericht auf die Situation des Ehrenamts ein. Die ehrenamtliche Tätigkeit sei eine gesellschaftliche Aufgabe, ohne die ein Vereinsleben nicht möglich sei. Zum Glück könne der Seniorentreff auf viele Mitarbeiter zurückgreifen, die dem Förderverein helfen, diese Aufgabe zu bewältigen. Das Team von 20 Betreuern bestehe unverändert und stehe den Besuchern auch weiterhin zur Verfügung.

Insgesamt habe man 2018 mehr Besucher verzeichnet. Mit den mitnutzenden Vereinen sei man so auf insgesamt fast 2000 Besucher gekommen. Einen Zuwachs habe es auch bei den Förderern gegeben: inzwischen sind es 21. Die Angebote reichen von der Montagsgymnastik des Teams Kirchner/Büchner über Fasching bis hin zum Theater Doredräwer und zur Weihnachtsfeier. Das Volksliedersingen habe sich großer Beliebtheit erfreut, ebenso die Ausflugsfahrt nach Röttingen zur Weinstube Fries und auch der Nachmittag im Lene-Hofmann-Haus. Die Bus-und Schifffahrt nach Würzburg und Veitshöchheim hatte so großen Zuspruch, dass sie 2019 wiederholt werden soll. Spontane Feste, organisiert von Teammitarbeiter und Gästen, hätten besonderen Zuspruch gehabt. Die Initiativen belegten das Interesse und die Bereitschaft, sich mit dem Seniorentreff zu identifizieren. Der Internetauftritt des Seniorentreffs werde ständig aktualisiert, um einen aktuellen Einblick in die Aktivitäten zu geben. Im laufenden Jahr ist unter anderem geplant, sich wieder an der Nadelkunstmesse zu beteiligen. Angeschafft werden sollen PCs und Zubehör für den neuen Internetanschluss, ebenso Sportmaterialien und Ausrüstung für den Küchenbereich und eine Kuchentheke. Außerdem will der Verein Veranstaltungen mit Zuschüssen unterstützen. Durch stabile Einnahmen, Spenden und finanzielle Unterstützung der Fördermitglieder hat der Verein trotz steigender Ausgaben und vorgenommener Investitionen durch die Verwendung von Rücklagen einen ausgeglichenen Haushalt erreicht. Die Entlastung des Vorstands und die Leitung der Neuwahlen übernahm Gerhard Schwarz. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet und im Amt bestätigt: Vorsitzender bleibt Peter Münzer, stellvertretende Vorsitzende ist Inge Nusko, Kassenwartin Maria Löbert, Kassenprüfer Peter Mühleck und Gerhard Finger. Schriftführer bleibt H. Schwarz. Die stellvertretende Bürgermeisterin Rosmarie Spitzley bedankte sich beim gesamten Team für die geleistete Arbeit.

