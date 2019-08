300 Jahre Operngeschichte präsentiert

Weikersheim.Von Monteverdi bis Mozart, vom Freischütz über La Traviata bis hin zu „Die Meistersinger von Nürnberg“: Vor ausverkauftem Haus präsentierten Solistinnen und Solisten der Jungen Oper Schloss Weikersheim zusammen mit dem Jove Orquestra Nacional de Catalunya Evergreens, Lieblingsarien und Ouvertüren aus 300 Jahren Operngeschichte – und begeisterten das Publikum.

Intendant Johannes Mnich moderierte die Opernnacht mit viel Witz und gab dem Publikum Einblick in die Werke und Lebensumstände der Komponisten. Genauso engagiert gingen die Solistinnen und Nachwuchsmusiker unter der Leitung von Manel Valdivieso ans Werk.

Auf der Bühne herrschte eine perfekte Harmonie, und der Spaß, den die jungen Menschen an diesem Abend hatten, war für alle spürbar.

So war es kein Wunder, dass sich die Begeisterung auf das Publikum übertrug und diese den Künstlerinnen und Künstlern am Ende mit Standing Ovations dankten.

Die erste Kooperationsveranstaltung der Jeunesses Musicales Deutschland und TauberPhilharmonie Weikersheim im frisch eröffneten Haus war somit ein gelungener Auftakt in einzigartiger Atmosphäre und berauschender Akustik. In der TauberPhilharmonie geht es am Samstag, 10. August, mit einem Tribute to Benny Goodman weiter, bevor am Sonntag, 11. August, der Debut-Preisträger Konstantin Krimmel zu einer Liedermatinée einlädt. Am 15. August ist dann Starpianist Igor Levit zu Gast.

