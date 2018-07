36 Wachgänger für den Breitenauer See abgestellt

Anzeige

Weikersheim.Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaf (DLRG), Ortsgruppe Weikersheim ist bereits zum 31. Mal zum Rettungswachdienst an den Breitenauer See bei Heilbronn gefahren. Im Juli waren wieder 36 Rettungswachgänger, dabei.

Jeweils mehrere 1000 Badegäste waren an dem Wochenende am See. Aufgrund der Vielzahl der Teilnehmer musste jeder pro Tag nur etwa zwei bis drei Stunden an der Wachstation, auf den Wachtürmen, als Fußstreife oder als Besatzung auf dem Motorrettungsboot absolvieren.

Ein Sanitätstrupp stand ebenfalls zur Verfügung. Insgesamt 168 Wachstunden wurden geleistet.