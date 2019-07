50 Talente in einer gemeinsamen Hauptrolle

50 Talente teilen sich eine gemeinsame Hauptrolle: In Weikersheim laufen die Proben des Opernchors zur Oper „La Bohème“.

Weikersheim. In dieser Woche ist der international besetzte Projektchor zur Opernproduktion der Jeunesses Musicales Deutschland dazu gestoßen. Am Donnerstagvormittag stand in der Musikakademie Schloss Weikersheim eine erste gemeinsame Probe mit dem Kinderchor aus Schülern des Weikersheimer Gymnasiums auf dem Plan. In etwas mehr als drei Wochen werden die 50 jungen und älteren Sänger gewissermaßen eine gemeinsame Hauptrolle in der Oper „La Bohème“ von Giacomo Puccini übernehmen, den Chor.

„I’m very happy with you“

Zunächst probt Dirigent Fausto Nardi mit dem jungen Erwachsenenchor, Sängern aus den Niederlanden, Norwegen und den USA. Mit dabei sind auch Edith Wolff, Musiklehrerin am Weikersheimer Gymnasium, die 20-jährige Hannah Deppisch aus Aub und Luca Zink aus Creglingen.

Schon nach wenigen Minuten bekommen sie das erste Kompliment: „I’m very happy with you“. Nardi ist begeistert, wie gut die Choristen vorbereitet sind, wie schnell sie reagiert und seine Vorgaben und Hinweise aus der Probe vom Vorabend umgesetzt haben.

Die Partie des Chores ist auch deshalb so anspruchsvoll, weil er von Puccini szenisch eingesetzt wird, etwa in einer Marktszene: Im blitzschnellen Wechsel innerhalb weniger Takte singen und spielen abwechselnd Solisten, Orchester, Chor und Kinderchor, teils nur für kurze Einwürfe. Damit sich später alles präzise zusammenfügt, ist in der Einstudierung höchste Konzentration gefordert. Ein prägnanter Rhythmus und deutliche Artikulation sind unabdingbar, manchmal, um der Szene willen, beinahe wichtiger als der Wunsch, einen schönen Ton zu formen: „Weniger Theater, mehr Arie!“ Nardi erklärt genau, wie es klingen soll. Die Oper wird in Originalsprache, also auf italienisch gesungen. Da geht es auch um die richtige Aussprache, etwa des schlichten Worts „Amor“. „You will be disappointed“, aber dieses O sei kein offenes, sondern ein geschlossenes O. Auch wichtig, dass das R hörbar rollt und nicht abflacht. Nur so ist alles richtig im Takt.

Fausto Nardi dirigiert. Am Flügel begleitet Johannes Marsovszky. Der Nachwuchsdirigent ist Stipendiat des Dirigentenforums des Deutschen Musikrats und hat hier in der Internationalen Opernakademie der Jeunesses Musicales Deutschland die Chance, Fausto Nardi in der Musikalischen Leitung zu assistieren.

Diese Aufgabe teilt er sich mit Lukas Rommelspacher, ebenfalls Stipendiat des Dirigentenforums. Dieser ist ein Stockwerk höher gerade noch eine letzte Stelle mit dem Kinderchor durchgegangen. Nun kommen die Kinder zu einer ersten gemeinsamen Probe dazu. Ein Schreck, große Augen, noch größere Ohren – Gelächter: Sooo laut hatten die Kinder den Erwachsenenchor nicht erwartet. In einem Augenblick ist klar, Oper ist eine große Sache.

Aber schließlich müssen die Sänger für jeden der fast 1000 Zuschauer auf der Tribüne zu hören sein, und das ganz ohne Mikrophon. Die 40 Schüler zwischen 10 und 14 Jahren wurden von Edith Wolf einstudiert und singen bereits auswendig – da sind die jungen Talente den Erwachsenen voraus. Nun werden die Übergänge geprobt, wenn die beiden Chöre teils abwechselnd, teils gemeinsam singen.

Für alle Beteiligten wird deutlich, wie viel im Stück gleichzeitig los und zu hören ist. Für Fausto Nardi bedeutet dies, dass er mit seiner Aufmerksamkeit quasi überall gleichzeitig sein muss. Er gibt jeden Einsatz und vermittelt dabei Sicherheit und Energie. Die Aufführungen im Schlosshof bedeuten eine dirigentische Höchstleistung, denn es wird keinen Monitor geben, über den der Dirigent in Großaufnahme wiedergegeben und in den Orchestergraben vervielfacht würde.

Singen mit Selbstbewusstsein

An diesem Morgen aber sind gleichzeitig auch beide Dirigierassistenten mit vollem Einsatz dabei. Marsovzky am Flügel spielt mit besonderer Prägnanz, ist im ständigen Blickkontakt mit den Choristen. Und Rommelspacher hat sich begleitend direkt zu den Kindern gestellt. Um den Einsatz genau zu bekommen, zählt er für sie mit, zuerst laut, dann schnipsend und schließlich nur stumm mit den Fingern.

Nur eine Stunde später und die Kinder singen mit dem Selbstbewusstsein von Teilnehmern der Internationalen Opernakademie. Alle zusammen haben eine erste Ahnung davon bekommen, wie es später auf der Bühne klingen wird. Zum Probenende gibt’s spontanen Applaus und noch mehr Vorfreude-Adrenalin. Denn ab der kommenden Woche wächst das Gesamtkunstwerk „Oper“ auf seine vollständige Größe, wenn mit dem nationalen katalanischen Jugendorchester weitere 60 Jugendliche und Spanisch als weitere Sprache hinzukommen.

