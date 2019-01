6115 Euro für Sanierung der Kirche

Weikersheim.Recht eisig sind die Temperaturen an diesem Dienstag - und doch ist es drei Menschen in der Stadt ganz warm ums Herz: Rosemarie Spitzley überreichte Dekanin Renate Meixner und Peter Otterbach (2. Vorsitzender des Kirchengemeinderats) einen Spendenscheck in Höhe von 6115 Euro zur Sanierung der evangelischen Stadtkirche St. Georg.

Rosi Spitzley, engagiertes Mitglied des Kommunalparlaments und Vorsitzende des TSV Weikersheim, feierte jüngst ihren 65. Geburtstag.

Der Gratulantenschar hatte sie vorab das Motto „Statt Geschenken bitte Spenden!“ ans Herz gelegt. Das hat bei ihr schon Tradition: Zum 50. und 60. Wiegenfest bat sie um Spendengeschenke zugunsten der seinerzeit anstehenden Vorhaben des TSV.

Diesmal sammelte sie Geburtstagsgaben für die Sanierung der Stadtkirche. „Es ist meine Kirche“, erläutert sie ihr Engagement bei der Scheckübergabe vorm von Baugerüsten umspannten Hauptportal: Hier wurde sie getraut, hier wurden die Kinder und Enkelkinder getauft. Das verbindet mit dem historischen Kleinod, das heuer das 600-Jahr-Jubiläum des Baubeginns erlebt.

Bereits eingerüstet

Der in die Jahre gekommene Bau bedarf dringend umfassender Sanierung: Langhaus und Westturm sind bereits eingerüstet, dann kommt der Chorbereich an die Reihe - und anschließend soll die Sanierung des Innenraums folgen.

Es ist eine Mammutaufgabe für die rund 1800 Mitglieder zählende Kirchengemeinde, die trotz großzügiger Unterstützung durch Landeskirche, Kirchenbezirk, Landesdenkmalamt, Denkmalstiftung und Sondermittel des Bundes noch einen Eigenanteil von rund 700 000 Euro aufbringen muss. Auf annähernd 100 000 Euro ist das Spendenbarometer dank privater Spenden und Benefizaktionen wie Stadtkirchenlauf und Konzerten seit Beginn der Planungen angewachsen. Rosemarie Spitzley, die „statt Geschenken lieber Spenden“ zum Geburtstag erbat, hofft auf viele Nachahmer: Die große Aufgabe sei schließlich nur gemeinsam zu stemmen. Bereits am Samstag (26. Januar, 16 Uhr) findet in der Stadtkirche mit dem auf Meisterwerke aus Barock und Klassik spezialisierten „Duo Cremona“ ein durch ebenfalls private Initiative ermöglichtes Benefizkonzert zugunsten der Sanierung statt. Diue Musiker Monika Gaggia (Violoncello) und Sebastian Kerber (Violine) spielen unter anderem Werke von Haydn, Bach, Händel und Mozart. ibra

